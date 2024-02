Pár évvel ezelőtt még csak Győr-Moson-Sopron környékén láttak nutriát. Nem sokkal később megjelent Zalában és a Mura folyón keresztül hamar eljutott a Drávába is. A Dél-Amerikában őshonos állat az 1980-as években került Európába. Azért hozták be, hogy tenyésszék, mert a prémje rendkívül értékes, mondta el lapunknak Horváth Zoltán, a DDNP Drávai Tájegységének vezetője.

– Egy idő után a prémre már nem volt szükség, ezért sok állatot szabadon engedtek – emelte ki. – Egy darabig nem is volt velük gond, azonban a klimatikus viszonyok kedvezőek voltak számukra. Megmaradtak, elkezdtek szaporodni és útnak indultak.

Somogyban korábban nem láttuk az állatot egészen tavaly decemberig, amikor egy példány belement a rókacsapdánkba. Azóta egyre többel „találkoztunk”. A Barcs-Komlósdi-Rinya, a Gyöngyösi-patak és az Ó-Dráva környékén is felbukkantak januárban.

Voltak olyan szakaszok, ahol öt kilométeren belül hetet láttunk. A teljes területünket még nem barangoltuk be, de már most nagyjából olyan félszázat jegyeztünk fel, köztük családokat is.

Az a probléma, hogy a vemhességi ideje négy hónap, ezért évente akár háromszor is tud elleni, ha olyanok a körülmények. Magyarországon ez a téli időszak miatt legfeljebb kétszer fordul elő, viszont nagyon szapora, átlagosan 5–6 utódja születik – mondta Horváth Zoltán.

A mai elterjedési területe.

Forrás: Wikipedia



A tájegységvezető arról is beszélt lapunknak, hogy a nem őshonos állat elképesztően magas gazdasági kárt tud okozni. A nutria növényekkel táplálkozik és képes egész búzatáblákat is szétrágcsálni. Nemcsak a gazdálkodók munkáját teheti tönkre, de a kiskertekben is komoly károkat okozhat.

Olaszországban eurómilliókban beszélnek a nutria okozta gazdasági károkról

– hangsúlyozta Horváth Zoltán.

Angliában egy hosszabb program keretében sikerült kiirtani

– A megoldás az lehet ellenük, hogy csapdázással befogjuk az állatokat, illetve felvesszük a kapcsolatot a vadászokkal, akik szabadon kilőhetik a fajt – hangsúlyozta Horváth Zoltán. – Angliában egy hosszabb program keretében sikerült kiirtani a nutriát. Idehaza is mindenképpen lépnünk kell, különben hamarosan országossá válik a probléma – tette hozzá a DDNP Drávai Tájegységének vezetője.

Horváth Zoltán elmondta azt is, hogy a róka és a sakál képes felvenni a harcot a négy-öt kilogrammos állattal, ott ahol nincsen víz. Azonban, ha sarokba szorítják a nutriát, akkor képes támadni is, hívta fel a figyelmet.