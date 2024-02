Schlégl Ádám most az Űrkutatás magyarul nevű csatornának adott interjút, amelyből kiderült, hogy 247 jelöltből választották ki a négy jelöltet, köztük a kaposvári orvost is. Elmondta: a kiválasztás kicsivel volt könnyebb az emelt szintű érettséginél. Elmesélték, hogyan élték meg a teszteket, milyen helyzetben értesültek a kiválasztás tényéről. – Pont befutott egy beteg, akit úgy kellett ellátni, hogy steril környezetbe beöltözve, amikor az ember nem tudja felvenni a telefonját, mesélte Schlégl Ádám. Azt is elmondta: a Nemzetközi Űrállomásra érkezéstől azt várja, hogy felülről láthassa a sarki fényt. De azt is elmondta, hogy számára az a legnagyobb dolog, hogy meg tudja mutatni egy olyan vidéki fiatalember, mint ő is bejuthat az űrhajós programba és egy lépéssel közelebb hozhassák az emberekhez az űrkutatást.