A régi csarnokban halászati kiállításon tájékozódhattak a vásárlók, amelyet Borhi Zsombor, alpolgármester nyitott meg. A Magyarország halai című tárlatot már Pécsett bemutatták, de a kibővített formát először csak Kaposváron lehet megtekinteni.

– Miután tavaly csatlakoztunk a Vásárcsarnokok és Piacok Együttműködési Fórumához már két hasonló kiállításunk volt. A halakról szóló tárlatot interaktívvá és kézzel foghatóvá tettük. A Természettár és a Duna-Dráva Nemzeti Park közös együttműködése mellett a Kaposvári Sporthorgász Egyesület is bekapcsolódott a programunkba, hiszen egy ladikot is rendelkezésünkre bocsátottak – mondta Róna Ágnes, a Kaposvári Nagypiac ügyvezetője.



A horgászok az érkező diákok oktatásában is részt vesznek, tette hozzá. Az akváriumba élő halak kerültek, de hálók is lógtak le a mennyezetről és roll upokon lehetett olvasni érdekes információkat a kopoltyúsokról. A Kaposvári Nagypiac kiállításához a Takáts Gyula Könyvtár is csatlakozott, horgászattal, halakkal kapcsolatos kötetekkel.

A természet- és környezetvédelemre igyekeznek felhívni a figyelmet a tárlattal, de a halfogyasztás népszerűsítése is fontos cél. A piacon ezen a napon nagyobb bográcsban rotyogott a halászlé is.

– A rendezvényhez kapcsolódva többet főztünk belőle, mint más napokon szoktunk – mondta Kovács Csaba. Ahogy sokan ismerik Halas Csabi azt is elmondta: hogy megváltozott már a trend, nem csak ünnepnapokon vesznek halat az emberek, hanem legalább hetente egyszer kopoltyús kerül a tányérra a kaposvári családok asztalánál.