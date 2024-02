A múlt év áprilisa óta a vármegyeháza 2. emeletén működő kirendeltség valamennyi irodáját meghintette szenteltvízzel az atya, akit Nábrádi Csilla igazgató arra kért, hogy ossza meg évindító gondolait a munkatársakkal.

A plébános elsőként, bibliai történetet megelevenítve, az okos és a balga közötti különbségre világított rá mondandójában, majd sorra vette mindazon értékeket, amelyek mentén érdemes élni, dolgozni és szeretni. Az előrelátás, a következetesség, az érzékenység, az együttműködési készség mind-mind hatékony eszköz. A közvetlen hangulatú találkozón – amely nem egyedi alkalom volt a kirendeltségen – az élő hit, az elköteleződés, a szolgálat is szóba került, azt nyomatékosítva: életünk útja Istennel járva könnyebb, a Vele való beszélgetés célt és tartalmat jelenthet a mindennapok harcaiban. Reményre adhat okot, hogy ha a próbatételek közepette megtaláljuk a szenvedés okát, tudva azt, hogy annyi terhet kapunk csak, amennyi alatt még nem roskadunk teljesen össze, hiszen a kereszthordozásban Jézus a legfőbb társunk.

Interaktív párbeszéddel zárult az új évi „hangoló”, mely során számos kérdésre kapott választ a kollektíva. A beszélgetés folyamán így a helyes önkép is szóba került, valamint a pozitív viszonyulás önmagunkhoz, másokhoz, az élet örömteli történéseihez. A mentálhigiénés szakemberként is ismert plébános, aki a közelmúltban a Parlament imatermében tartott lelkigyakorlatot, több külföldi és hazai példát megemlítve arra is utalt: tendenciává lett a befelé fordulás, a megkeseredettség, az örömtelenség, a depresszió, s ezáltal egy idő után már a jónak sem képes örülni az ember. Ez az élet számtalan területére kiható veszélyforrás, ám Isten segítségével tudatosan védekezhetünk ellene. A spiritualitásra, Isten súgásának helyes értelmezésére szintén választ kaptak a munkatársak.