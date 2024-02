Hamar betelt az új bölcsőde

Szita Károly elmondta: hamarosan két másik bölcsődét is átadnak Kaposváron, egyiket a Református, másikat az Evangélikus Egyház építteti.

– A bölcsőde megépítésére azért volt szükség, mert teljes kapacitással üzemelnek a városi intézmények, nem tudtunk már több kisgyermeket felvenni, mondta Csóligné Szliczki Katalin, a kaposvári bölcsődei központ szakmai vezetője. Hozzátette: az elmúlt 30 évben nem volt rá példa, hogy Kaposváron új bölcsődét építsenek, amelyért nagyon hálás mindenkinek, aki közreműködött a projekt megvalósításában.



Az új kaposvári bölcsődébe már nem tudnak több apróságot felvenni, hiszen a betelt a létszám. A kicsik már január eleje óta az Irányi Dániel utcai intézménybe járnak, ami a szülőknek és a gyerekeknek is nagyon tetszik. – Mi a Sommsich utcai bölcsiből jöttünk át ide, mert a nevelőnőnk is ide jött dolgozni, ráadásul ez a bölcsőde nekem közelebb van a munkahelyemhez, így Karinát is könnyen el tudom hozni, mondta kérdésünkre Vajda-Bödey Éva.