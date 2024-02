Naponta tornázik és reggelente 100 métert fut a Balaton-partig, sokat sétál Balatonszárszón és a tóparton Obádovics Gyula, a világhírű matematikus professzor, aki a 97. születésnapjához közeledve is dolgozik.

Úgy gondolom, hogy az agy is egy izom, amit ha megfelelően karbantartunk és jól működtetjük, akkor megtartja a formáját

mondta a matematikus. Dolgozószobájában roskadozik a polc a könyvektől, ennek nagy része természetesen a matematika tudományához kötődik, a sorban saját 32 megjelent könyve, és átdolgozott kiadások is helyet kaptak.

– A matematika középiskolai változásait nyomon kell követnem, a tankönyv új kiadását hozzá kell igazítanom. Leporolom egy kicsit, mert a középiskolai matematikaoktatás nagyon gyorsan változik, hol kivesznek valamit belőle, hol pedig újrafogalmazzák az anyagokat. Én minden új kiadásba beleteszem a változásokat – mondta a professzor, akivel balatonszárszói otthonában beszélgettünk. Minden könyvhöz, képhez és emléktárgyhoz van egy érdekes története. No persze az is igaz, hogy Obádovics Gyula olyan élvezettel tud mesélni a szívének kedves tudományokról, hogy az ember egyszerűen nem tud nem rá figyelni. Talán ezért is választotta a pedagógusi pályát, amelyhez már korán megmutatkozott érzéke.

Megszeretteti a matematikát

– Középiskolás korom óta az volt a célom, hogy a matematikát megszerettessem másokkal is. Amikor tanítóképzőbe jártam, nem nagyon szerették ott sem a matematikát a hallgatók, dolgozatírás előtt 4-5 osztálytársamat korrepetáltam, azt akartam, hogy értsék és alkalmazni is tudják a matematikát – mesélte a tudós. Az egyik tanárával gyakran meggyűlt a baja, mivel dolgozatában nem vezette le a számításokat, csak beírta a fejben kiszámított eredményt. Sokszor a lap üresen hagyott részén piros kérdőjelek éktelenkedtek. Obádovics Gyula a bajai Líceum és Tanítóképzőbe járt, ahol sokat verselt, de latin- és görög érettségi nélkül nem lehetett az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Bölcsész Karon irodalom szakos, így került az egyetemen a fizika–matematika szakra. És beiratkozott a középiskolai tanárképzőbe is, s a két szakot párhuzamosan végezte el. Eredetileg mégis a fizika érdekelte.

Szívügye a bunyevác nyelv elismertetése. Fotó: Mócza Daniel





A tanárképző második félévében az alapvizsga után nekem volt elméleti, fizikai témában egy elképzelésem a szupravezetésről. Az ehhez kapcsolódó kutatást viszont csak Svájcban lehetett elvégezni, mert ahhoz egy mínusz 272 Celsius-fokos, hideg labor kellett, ami akkoriban csak ott volt. Azt javasolta a laborvezető, menjek ki Svájcba, na de a negyvenes években ez nem úgy volt, mint manapság, hogy elugrok Svájcba. És akkor azt mondtam, hogy van ceruzám és papírom, a matematikához ez is elegendő.

– mondta nevetve a generációknak matematikát tanító professzor.

Tizennyolc évig tanított a Miskolci Egyetemen

Tizennyolc évig tanított a Miskolci Egyetemen és 10 évig a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen a Matematikai és Számítástechnikai Intézet tanszékvezető egyetemi tanára volt. A kettő között, 12 fős osztályból létrehozta a Munkaügyi Minisztérium 160 tagú Számítástechnikai Intézetét. A volt tanítványaival a mai napig tartja a kapcsolatot, a Miskolci Egyetemre évente a születésnapján elmegy, ahol találkozik egykori mérnök matematikus diákjaival. Tanítványai közül többen lettek egyetemi tanárok, akadémikusok, de volt köztük miniszter is: a nemrégiben elhunyt Czibere Tibor, de Charles Simonyi, magyar–amerikai szoftverfejlesztő, a Word és Excel atyja, az objektumorientált programozás kifejlesztője is, aki a világ ötödik űrturistájaként az űrből üzent Obádovics professzornak, hogy a matematikakönyvéből tanult.

Nem pihen a világhírű professzor. Fotó: Mócza Dániel