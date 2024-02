A mennyezeti lámpából és a konnektorokból is ömlött a víz, azóta egy informatika terem teteje is károsodott. Kész szerencse, hogy nem tartózkodtak diákok a tanteremben, állította. Fedetlenül maradt az iskola teteje, bár másnap lefóliázták. Azt állította, hogy a hibát a kivitelező az elmúlt két hónap alatt sem tudta kijavítani, a gyerekek az aulában, a folyosón és már szinte mindenhol tanultak tanterem híján. A frissen lerakott laminált padlót fel kellett szedni. Szomorúnak tartja, hogy sok gyerek ilyen méltatlan környezetben töltötte a napját. Kérte névtelensége megőrzését az intézménybe járó gyermeke miatt.

Megkerestük Taszári Fésűs Éva Általános Iskola igazgatóját. Faludyné Kiss Szilvia a Kaposvári Tankerületi Központhoz irányított bennünket, de annyit hozzátett, hogy kezd normalizálódni a helyzet az iskolában. Kérdéseinket feltettük a Klik-nek is, amit válaszolnak, közzétesszük.

Megkerestük Taszár polgármesterét, Varjas Andrást, aki arról adott tájékoztatást, hogy december közepén vis maior helyzet állt elő az iskolánál, amikor a Magyar Falu Program keretein belül egy tető-héjazat cserét hajtottak végre az épületen. A munkák ideje alatt a komoly esőzések hatására négy tanterem és egy informatika szoba leázott. A probléma előállása után az iskola vezetése a legjobb tudásával, rugalmasan kezelte a helyzetet, tette hozzá. Az oktatás zökkenőmentesen folyt tovább. Felelőst a polgármester nem szeretne megnevezni a történtekben, mert ez nem az ő feladata.

A biztosító munkatársa megérkezett, és megtekintette a károkat. Együttműködött az önkormányzat, a tankerület, a felújítás műszaki ellenőre, és megbeszélték a helyreállítási munkákat. Csütörtök óta négy tanteremből háromba visszaköltöztek a diákok. A helyreállítási munkák nagy része lezajlott, és ez nem ment az oktatás rovására. A tankerület, az iskola vezetése és az iskolai dolgozók is megtettek minden tőlük telhetőt a helyreállítás érdekében, értékelte a polgármester, aki többször is járt a helyszínen, a kritikus napokban is. A teljes helyreállításhoz fel kellett tárni a rejtett hibákat is, ez időt vett igénybe, és nem kell sok idő ahhoz, hogy befejeződjön a hibák kijavítása.

A szülőket a kréta rendszeren át értesítették a munka állásáról, erről szülőként Varjas András is kapott értesítést, hiszen gyermeke az iskolába jár. A polgármester megköszönte az iskolai dolgozók és a szülők megértését és türelmét.

