A tárcavezető rávilágított, hogy az Európai Bizottság az autonóm kereskedelemliberalizációs intézkedés (ATM-rendelet) meghosszabbítására tett javaslatával továbbra is hátrányos helyzetbe hozná az európai termelőket és az Ukrajnának biztosított könnyítésekkel negatív hatást gyakorolna az unió agráriumára. Ez tovább veszélyeztetheti a mezőgazdaság stabilitását és a gazdálkodók jövőjét. A bizottság ugyanis akként hosszabbítaná meg az ukrán exportra vonatkozó behozatali vámok felfüggesztését, hogy semmilyen megoldást nem javasol az ukrán gabonaimport okozta problémák kezelésére. A baromfi, a tojás és a cukor esetében javasolt vészfékmechanizmus a 2022-ben és 2023-ban importált mennyiségek átlagán stabilizálná a vámmentes behozatalt. Ez gyakorlatilag konzerválná a háború kirobbanása óta kialakult, kizárólag Ukrajna érdekeit szem előtt tartó helyzetet – tette hozzá Nagy István.

Kifejtette, egyértelmű, hogy a kialakult helyzetben a magyar gazdák továbbra is csak a kormányra számíthatnak, ezért Magyarország egészen addig fenntartja az Ukrajnából érkező termékek nemzeti importtilalmát, amíg nem születik azzal egyenértékű nemzetközi megoldás. A miniszter emlékeztetett, Ukrajna mezőgazdasági exportja eredetileg főként a harmadik országokat célozta, azonban a háború kitörése óta a termékek az Európai Unió piacaira érkeznek, jelentős zavarokat előidézve ezzel. Emellett a termelési előírások közötti különbségek jelentős versenyhátrányba hozzák az uniós termelőket.

Nagy István további intézkedések bevezetését sürgeti az európai agrár- és élelmiszeripar védelmében. Kifejtette, a gazdatüntetések is arra hívják fel a figyelmet, hogy az uniós tagországok termelői nem kapnak elegendő védelmet az EU-tól Ukrajnával szemben, a piacuk kiszolgáltatásával pedig egy olyan helyzet áll elő, ami a mindennapi megélhetésüket ellehetetleníti. Az Európai Bizottságnak az európai érdekeket kell megvédenie az ukránokkal szemben, nem pedig az ukrán érdekeket az európai gazdákkal szemben – szögezte le a tárcavezető.