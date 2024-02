Nézzünk most néhány ételtípust, amit kifejezetten feldob egy kevés bacon.

1. Krémlevesekre mindig jöhet feltétnek

Ki tudna ellenállni a hideg időben egy tartalmas és melengető krémlevesnek, aminek a selymességét jól ellenpontozza a tetejére szórt, ropogósra sült bacon. Nincs olyan krémleves, aminek ne illene a színvilágához, és már egy kevés is hihetetlen plusz ízt ad hozzá, amivel jóval gazdagabb lesz az étel. Remekül passzol a krumpliból, sárgaborsóból, tökből, lencséből készült levesekhez.

2. A köretből önálló fogást varázsol

Ideje túljutni azon, hogy köretként csak sült krumpli, krumplipüré vagy rizs jöhet szóba. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy az egészséges táplálkozás jegyében naponta öt adag zöldséget és gyümölcsöt kéne fogyasztanunk. Érdemes tehát különféle sült vagy párolt zöldségeket feladni a húsételek mellé. Az elfogadottságukon sokat lendít a bacon. A párolt kelbimbó ízét kiteljesíti és elegánssá teszi, a fóliában sült krumplit pedig némi tejföl és sajt társaságában önálló fogássá lépteti elő, ami téli vacsoraként vagy könnyű ebédként is megállja a helyét.

3. Egyszerűből nagyszerűt

Az egyszerű alapanyagokkal is csodát tesz a bacon. A gnoccit elég kicsit párolni és lepirítani hagymás szalonnazsíron, aztán a pirított baconnel összeforgatni, ami minden tejföllel meglocsolt tészta- vagy egytálételnek jól áll. Már egy kevés is sokat dob a rakott ételek töltelékén, és a rakott krumpli vagy rakott kel tetején szinte kötelező elem, már csak azért is, hogy az alá rétegzett finomságok ne száradjanak ki.

4. Háziasszonyok megmentője, ha gyors vendégváró falatokra van szükség

A legkedveltebb aszaltgyümölcsöket baconbe tekerve elegáns és izgalmas ízpárosításokat kapunk, ráadásul a negyedóra alatt elkészült falatkákkal több embert is vendégül láthatunk. A nagy klasszikus a baconbe tekert aszalt szilva, de érdemes kipróbálni a kéksajttal megbolondított friss fügét is baconköntösben. A titok az édes és a sós harmóniájában rejlik. Akinek viszont az édes gyümölcs és a sós, ropogós bacon kombinációja még túl merésznek tűnik, a betekert csirkemájban nem fog csalódni.

5. Nem csak finomabb, de gusztább is lesz tőle az étel

Különösen a göngyölt húsokra igaz, hogy a bacon nem csak szaftosabbá és ízesebbé teszi a húst és a tölteléket, hanem össze is fogja azokat dekoratív külsőt adva a tekercsnek. Nem kell nagy kézügyesség ahhoz sem, hogy az őzgerinc- vagy muffinsütőt kibéleljük vele, a végeredmény pedig garantáltan szemkápráztató lesz. Arra kell csak ügyelni, hogy sose forrón szeleteljük vagy

tálaljuk fel a húst, sütés után mindig pihentessük legalább tíz percig, hogy könnyen kijöjjön a formából és ne essen szét.

+ 1 összetevő: a minőség!

Amiből tilos engedni, az a minőség! Főként, ha meggondoljuk, hogy a baconból gyakran egy kevés is elég, hiszen elképesztően intenzív ízzel gazdagítja az ételeinket, a silány minőségű viszont épp ilyen intenzitással ronthatja el a végeredményt.

„Sose spóroljunk a minőségen – tanácsolja Kovács Péter, baconszakértő, a Gierlinger Premium Bacon termékcsalád gyártójának kereskedelmi igazgatója. – Mindig nézzük meg az élelmiszercímkét, és azonnal gyulladjanak ki szemünk előtt a képzeletbeli piros vészjelzők, ha az összetevők között mesterséges térfogatnövelő, színezék vagy cukor szerepel! Ilyenkor kezdjünk el gyanakodni, mert a jó baconhöz ezek nem kellenek!”