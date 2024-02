A válaszadók döntő többsége (87%) először az interneten gyűjt információt arról, hogy milyen autót vegyen. Ennek ellenére a márkakereskedések szerepe továbbra is megkerülhetetlen. Tízből hatan (61%) biztosan szalonban vásárolnának. A megkérdezettek alig 25 százaléka tudja elképzelni, hogy online szerzi majd be a kiválasztott járművet.

„Bár az emberek többsége még sokáig ragaszkodni fog ahhoz, hogy vásárlás előtt kipróbálja az új autóját, ezen a piacon is egyre nagyobb teret kap az online értékesítés. Alig három év alatt 7 százalékponttal nőtt azok aránya, akik már a végső döntést is hajlandóak lennének az interneten meghozni” – hangsúlyozta Rózsa Tamás, az EY-Parthenon autóipari szakértője.

Rózsa Tamás hozzátette, hogy a gyártóknak és a márkakereskedéseknek épp ezért most különösen nehéz a helyzete az értékesítés során, hiszen igazán sikeresek csak akkor lehetnek, ha a vásárlási út minden pontján hatékonyan el tudják érni a potenciális vevőket. Ez viszont a digitalizáció előretörése miatt egy különösen hosszú és kanyargós pálya, ezért érdemes külső szakértőt is bevonni a folyamatba.

A felmérés arra is kitér, hogy a márkakereskedéseknek kiemelt szerepük lehet az elektromos járművek elterjedésében is. Azok a vevők ugyanis, akik fenntartásokkal állnak a villanyautókhoz, kifejezetten preferálják a szalonokat, és már a vásárlás kezdeti szakaszában is rájuk támaszkodnak. Ezek az ügyfelek az áltagnál magasabb arányban szeretnék személyesen kipróbálni (75%) a gépkocsit a megrendelés előtt, mint az átlag (67%).