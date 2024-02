Korhű ruhákban, a világ több pontjára is elkalauzolták a diákok a Munkácsy-est nézőit csütörtökön. A Munkácsy a világ körül elnevezésű színdarabban versek csendültek fel, zenéltek, énekeltek és táncoltak a tanulók. Összesen tizenhárom műsorszámot mutattak be.

A hagyományos Munkácsy-estet minden évben, a festő születésnapjához közel eső időpontban szervezik meg. Gyallai Katalin a Munkácsy-iskola igazgatója elmondta, nem kell sokáig keresni a diákokat azért, hogy színpadra álljanak, mert az iskolában nagyon sok tehetséges fiatal van, akik önként szoktak jelentkezni. Az idei Munkácsy-est rendhagyó módon indult. Első „műsorszámként” a 115-ös számú tantermet elnevezték az iskola egykori, még élő, de betegsége miatt már nem tanító tanáráról Vörösné Tóth Arankáról. A méltatásban elhangzott, a pedagógus mindig is fontosnak tartotta, hogy a gyerekeket olvasóvá nevelje. A három évtized alatt több mint 2000 diákot készített fel az érettségi vizsgára.

Az eseményen átadtak a Pelle-díjat is, melyet az iskola egykori pedagógusa Pelle Erzsébet alapított. Az elismerést Böröndi Katalin érdemelte ki idén. A pedagógus lapunknak elmondta, hatalmas elismerés számára a díj, azért is, mert munkatársai döntöttek róla. Hozzátette, mindig is a Munkácsy-iskolában dolgozott és pontosan 25 éve van már a pályán. A Munkácsy-estre több egykori diákot is meghívtak a szervezők. A díszvendég Szakály Sándor történész, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója volt, aki 1974-ben érettségizett az intézményben. Kérdésünkre elmondta, nem illik elfelejteni azt az iskolát, ahonnét elindult, ezért is látogatott el ismét az eseményre.

Nevét viseli a 115-ös tanterem

Vörösné Tóth Aranka a Munkácsy-gimnázium egykori történelem és magyar szakos tanára lapunknak elmondta, nagy megtiszteltetésnek érzi, és örül is annak, hogy az iskola vezetése gondolt rá és azt a termet (115-ös) nevezték el róla, melyben a legtöbb órát tartotta. Betegsége előtt 32 évet töltött el az intézménybe, ahol nagyon szeretett tanítani. – Az iskolát, a gyerekeket és a kollégáimat is nagyon szerettem – hangsúlyozta. – Nagyon jó dolog tanítani, tovább adni a tudást és nevelni a gyerekeket. Jelenleg beteg vagyok, de jól vagyok, azonban hiányzik a közösség, a tanítás. Sokat gondolok az ott eltöltött időszakra, a jó poénokra, viccekre, melyeket a gyerekek mondtak, csináltak. Korábban én is nagyon sok Munkácsy-estet rendeztem, ezekre is szívesen emlékszek vissza – mondta a pedagógus. Vörösné Tóth Aranka hozzátette, egyik volt osztálya a 20 éves találkozóját tartotta, melyre nem tudott elmenni, egy kisebb csapat azonban meglátogatta mezőcsokonyai otthonában, ahol több más egykori tanítványát is fogadta már.