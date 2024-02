Lelkiismeretfurdalásom van! Persze tudom, hogy a pokolba vezető út is jószándékkal van kikövezve, s ha az ember valamit szeretne, akkor jól gondolja át, hiszen soha nem lehet tudni… De arra soha nem számítottam, hogy egyszer kiderül: annak idején mekkora hibát követtem el, amikor hosszas könyörgések után mégis csak felülhettem a vásári körhinta egyik falovára. Ráadásul az akkori körhintákat kézzel kellett hajtani, s ha nem volt pénzed, akkor öt menetet hajtottad, a hatodikra felülhettél. Aztán ezt a hibát elkövettem a gyermekeimmel, sőt az unokáimmal is a vidámparkokban. Hiába, a körhinta – már amelyiken falovak is vannak – egy egészen más világ, a sajátos repülés igézete megbabonázza az embert, s eközben el is feledkezik egynéhány dologról…

Mert hát ezernyi gondtól feszülő világunkban Amerikában és állítólag Hollandiában, a megoldandó feladatok egyik legfontosabbikaként indult kezdeményezés a falovak különböző formában történő használatának betiltása érdekében. Az „ötletgazdák” szerint ugyanis a falóvakon való sajátos lovaglás a lovak megszégyenítése, kihasználása, leigázása, s különösen nagy hibát követnek el azok, akik gyermekeket vesznek rá arra, hogy ezt tegyék, hiszen a legfiatalabbak ezzel rossz példát látnak, visznek tovább és örökítenek át. A játékosságról, a gyermeki örömről, a felhőtlen boldogságról, az együttlét fontosságáról persze szó sem esik. Mint ahogy a falovak „érzéketlenségéről” sem…

Arról persze nem szól a fáma: némelyek miből is gondolják, hogy egy felnőtt vagy gyermek nem tud különbséget tenni egy faló és egy igazi között? Miből gondolják, hogy évszázados hagyomány mindenképpen a változó idők martaléka kell, hogy legyen, miközben senkinek nem okoz érdeksérelmet? Miért fontos, hogy az így-úgy a fennmaradásáért küzdő emberiség pótcselekvések garmadával talál majd kiutat a saját hülyeségének a fogságából? Vajon miért? Vagy újfent megboldogult nagyapámnak van igaza: az ember jómódjában azt sem tudja, mit csináljon?

Rezignáltam várom, hogy például a műanyag-, netán porcelánbabák mikor kerülnek sorra? Ha már az emberi hülyeség határtalan!