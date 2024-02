A téli sportolás legnagyobb kihívása elsődlegesen nem a dermesztő hideg, hanem a menetszél, ami sokkal nagyobb fokú hőveszteséget tud létrehozni, mint önmagában a hideg. Aki országúti kerékpárral edz, annak bizony már mindenképpen speciális hővédő ruházatra lesz szüksége. Hétköznapi kerékpározáshoz viszont tökéletes lehet egy átlagos túraruházat is. Ha valaki életvitelszerűen nap mint nap kerékpározik, akkor több befektetést igényelnek a kiegészítők is, mint például a vízálló táska. Ami viszont legtöbbünknek fontos: a sárvédők használata, illetve a lánc tisztítása és ápolása. Ilyen hidegben érdemes sűrűbb lánckenő anyagról gondoskodni.

Így ne fázz a nyeregben!

Ha hidegben biciklizel, fontos a megfelelő fej és végtagvédelem. A cipő- és zokniválasztásnál ügyelj a méretre: a cipő ne legyen túl szűk, hogy megmaradjon a szigetelő légkamra. Érdemes télen egy fél számmal nagyobb cipőben kerékpározni. A kesztyűválasztásnál szintén figyelni kell a méretre. Itt akár egy mérettel nagyobb kesztyűt is érdemes beszerezni, mivel a markolatra ráfogásnál egy szűk kesztyűben pont a kézhát feletti részből préselődik ki a hőszigetelő légréteg. Fontos, hogy a zokni megfelelően vastag és hosszú legyen, így a bokád is védve lesz a hidegtől. A tuti tipp, azt extra magas szárú vastag térdzokni, amit legyűrsz a bokád környékére. A szélállóság itt is kulcsfontosságú, mint ahogyan a bukósisak alá választott sapkánál is. A téli bukósisakok közül azok a zárt darabok a legjobbak, amelyek nem a kiváló szellőzést, hanem a nagyobb védelmet helyezik előtérbe, ezek között találhatóak már fülvédős verziók is.

Sportkerékpárosoknak több réteg viselése ajánlott: alul izzadságelvezető réteg, középen vastagabb anyagú hosszú ujjú mez és nadrág, felül pedig egy szélálló de lehetőleg lélegző réteg. A legtöbb hőt termelő lábak védelmére egy rétegű profi kantáros nadrág is elegendő. Ezek az öltözékek nem olyan vastagok, mint egy átlagos téli kabát, így kényelmesen viselhetőek. Hosszútávon a jobb minőségű technikai ruházat megtérülő befektetés, mert ha nem hízzuk ki, vagy szakítjuk szét egy esés során, akkor akár 10-15 éves távlatokban is használhatjuk.

Fontos, hogy ne csak látszódj, láss is!

A megfelelő világítás is kiemelten fontos télen. 3-4 ezer forinttól kezdődően már olyan lámpák is elérhetőek, amelyek értékelhető mennyiségű fényt adnak.

„A párszáz forintos szilikon villogókat érdemes kerülni, ezek arra jók ugyan, hogy bennünket lássanak, de mi nem látunk velük. Vészmegoldásnak tökéletesek, de már sokkal hatékonyabb lámpák is léteznek” – árulta el Ardó Tamás, a Bikepro.hu kerékpáros webshop tulajdonosa.

Hozzátette, nagyobb anyagi ráfordítással pedig már olyan radaros hátsó villogók is elérhetőek, amelyek érzékelik a mögöttük érkező járműveket és ennek megfelelően változtatják a villogás sebességét és fényerejét, sőt még kerékpáros computerünkkel is tudnak kommunikálni, így grafikusan is megjelenítik a hátunk mögül közeledő járművek számát, és távolságát.

Most van a szerviz ideje!

Bár ez elsőre hihetetlennek tűnik, de a bicikli tavaszi felkészítésére már most érdemes gondolni.