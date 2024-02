Piacvezető áruházláncként a Lidl idén is folytatja árcsökkentési programját annak érdekében, hogy az alacsony árak biztosításával támogatni tudja somogyi vásárlóit, a magyar családokat abban, hogy a lehető legolcsóbban intézhessék a bevásárlást. A program keretében a vállalat külön gondolt a 65 év felettiekre is, akiknek extra kedvezményeket nyújtott számos termékre. A Lidl most ismét nekik szeretne kedvezni és ezúttal a kiváló minőségű, friss zöldségeket és gyümölcsöket, valamint hűtött húskészítményeket kínál számukra akciósan február 15-21. között.

– Immár több mint egy éve szisztematikusan azon dolgozunk, hogy minél jobb árakkal, valamint minél több és nagyobb mértékű kedvezményekkel járuljunk hozzá az infláció letöréséhez és vásárlóink kiadásainak mérsékléséhez. A magyar lakosság ötöde 65 év feletti, és célunk, hogy könnyebben elérhetővé váljanak számukra a szervezet számára oly fontos friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a kiegyensúlyozott táplálkozásba beilleszthető hűtött húskészítmények. Az extra kedvezmények igénybevételével ráadásul tovább tudják csökkenteni az élelmiszerre fordítható kiadásaikat, ami további könnyebbséget jelenthet számukra – emelte ki Tőzsér Judit a vállalat kommunikációs vezetője.

A 65 éves, illetve idősebb vásárlóiknak az extra kedvezmények felhasználásához be kell mutatniuk fényképes igazolványukat a pénztárnál. Az extra kedvezmények azonos termékek esetében egy vásárlás alkalmával legfeljebb 5 kilogramm/csomag/darab megvásárlására vehető igénybe, ami más kedvezménnyel nem vonható össze. Az akció időtartama 2024. február 15-21. A kedvezmények az önkiszolgáló kasszáknál nem érvényesíthetőek.

Az extra kedvezményekről és a feltételekről bővebben információ a www.lidl.hu/65evfelett oldalon olvasható.