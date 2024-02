Kinyitnak az éttermek

A kikötőben több étterem kinyit erre a hétvégére, jellemzően kolbászos menüvel készülnek. De Balatonbogláron és Balatonfenyvesen is lecsapódik a megnövekedett forgalom, ha ugyanis telt ház van Fonyódon, a szomszédos településeken is megjelennek a turisták.

– Kinyitunk ezen a hétvégén, az a tapasztalat, hogy érdemes, mert a kolbászfesztivál miatt sokan nem csak a sportcsarnok környékére, de a kikötőbe is lejönnek – mondta Torma Zoltán, a Fapipa Étterem tulajdonosa. Ezen a hétvégén, a télen zárva tartó Szaplonczay kávézóba is betérhetnek a Fonyódon kolbászolók. Az üzemeltető Fonyód Konyha Kft. úgy döntött, kinyitnak február 10-én és 11-én. Szombaton és vasárnap délelőtt 10 órától este 6 óráig kávékülönlegességekkel és finomságokkal várják a vendégeket a tavaly felújított és megszépült Szaplonczay sétányon.



Kovács Kati 50 éves életműkoncertje mellett 27 zenei programmal készülnek

Fonyódon nincs kolbászfesztivál jótékony program nélkül. Február 9-én pénteken szervezik meg a jótékonysági töltést, amelynek bevételét a Fonyódi Mentőalapítvány javára ajánlják fel. A befolyt összegből jóléti eszközök beszerzésével szeretnék a mentőállomáson dolgozó szakemberek komfortfokozatát növelni. A szervezők idén is lehetőséget biztosítottak a somogyi és balatoni települések számára, hogy bemutatkozzanak a téli Balaton legnagyobb gasztronómiai eseményén. A települések csapatai is felsorakoznak a töltők mögött, hogy bemutassák kolbászkészítő tudományukat, s vasárnap 12 órától mutatkoznak be a fesztiválon.

A fonyódi kolbászfesztivál ingyenesen látogatható, az egyik legjobban várt program Kovács Kati 50 éves jubileumi koncertje lesz február 10-én, szombaton. A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar előadóművész visszatér Fonyódra, hiszen korábban már adott szabadtéri koncertet a városban. A kolbászfesztiválon kivételes pályafutása legnagyobb slágereit adja elő. A háromnapos fesztiválon 28 zenei program közül válogathatnak az érdeklődő vendégek. Fellép többek között a Delta zenekar, Kaczor Feri, a Kredenc, Erox Martini, akusztikus konceret ad Rudán Joe, a rekeszizmok megmozgatásáért az Irigy Hónaljmirigy felel majd.