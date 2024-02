Az önkormányzat kérésére az áromaszolgáltató dolgozói gallyaztak a vezetékek alatt. Az Árpád, a Hunyadi és a Kapoli Antal utcát is érintette a munka, amit kedden fejezték be. A napokban levágott ágakat folyamatosan összeszedik és darálják, s a télen felhalmozódott ágakat is elkezdték aprítani.