A tanári kar az 1920-as éveket választotta témául. A tanárnők mintha a jazz-korszak lokáljaiból léptek volna elő, a férfi tanerők pedig a gengszterkorszak figuráit hozták. Motiváció a diákoknak is, ha a tanárok maskarát húznak, és a gyerekek ilyenkor utánaolvasnak az adott korszaknak, állítják a pedagógusok. Az iskola közel 300 tanulójából legalább a fele jelmezt ölt ezen az egész napos programon. Közben tanítás is van, de másképp, majd este 18 órától 22 óráig tartó farsangi bállal zárul a nap. A divat és jelmeztervező szakosok maguknak, sőt iskolatársaiknak is elkészítik a jelmezeket.

– A diákjaink sok alkotással maradandóan gazdagították már a várost – mondta Surányi Péter igazgató. – Legutóbb a Szent Imre utcában egy ház falán avattunk mozaikot, és a munka az idén folytatódik, a mozaikok a múzeum oldalát díszítik majd.

A Zichyben a tanulók az érettségi mellett szakmai bizonyítványt szereznek nyolc szakra. Az említett divat és jelmeztervező mellett a grafikus a legnépszerűbb, de kedvelt a művészeti és médiafotográfus, a mozgóképi animáció készítő, illetve a kerámiaműves és a textilműves szak. A dekoratőrök a Fő utca kirakatain gyakorolhatnak. A Zichy népszerűségét jelzi, hogy általában 160 gyerek jelentkezik ide, de mindössze 60-at vesznek fel, és a felkészítő szakkörre jóval többen szeretnének bejutni, mint ahány hely van.