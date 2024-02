Gipszkarton felületre egy kastélyépületet, valamint a Kaposvár 2024 feliratot kellett felfesteniük a versenyzőknek szombaton. Az alkotáshoz vonalzót is kézbe vettek a résztvevők. A diákoknak emellett egy gyorsasági feladatot is meg kellett oldaniuk, melyhez ragasztószalagot is használhattak.

Hideg Zsigmond, a KSZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskola oktatója, a verseny helyi főszervezője kérdésünkre elmondta, már végzett festő szakemberként ilyen jellegű feladatot ritkán kell a falra festeni, azonban a diákokat megtanítja a tűpontos kivitelezésre és szakmailag is nagyon sokat fejlődnek. Azok a versenyzők, akik a kaposvári versenyen kiemelkedő eredményt érnek el, meghívást kapnak a budapesti Szakma Sztár Fesztiválra, ahol újra összemérhetik tudásukat és közülük kerül majd ki az a tartalékversenyző, aki szerepelhet a jövő évi világversenyen. A nemzetközi eseményre ugyanis korábban már kvalifikálta magát egy fiatal. Hideg Zsigmond hozzátette: a kaposvári versenyt többen is támogatták, köztük a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a PPG Trilak Kft.