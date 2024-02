Gondosórákat kaptak a gigei idősek. A faluvezetés még decemberben juttatta el a 25 igényt a szolgáltatás központjába, s a napokban postás vitte házhoz a segítségnyújtó készülékeket. Ezután az igénylők az idősek klubjában összejöttek és a szociális dolgozókkal beállították a szerkezeteket. Elindították a szolgáltatást, a rögzített adatokat az első központi egyeztetésen megerősítették. – Nyakban és karon is hordhatók ezek az eszközök – mutatta Bálint Ildikó polgármester. – A segélyhívó gombot sem kell megnyomni, mert a készülék és a diszpécserszolgálat azonnal érzékeli, ha valaki rosszul lesz, balesetet szenved. A központ jelentkezik és felveszi a kapcsolatot az idős emberrel. A Gondosóra biztonságot ad az érintetteknek és a távol lévő családtagjaiknak is.

A nagybajomi alapszolgáltatási társulásban működtetnek házi segítségnyújtást és az idősek nappali ellátása is üzemel, de csak 8-tól 16 óráig. A Gondosóra viszont mindig igyekszik megóvni a viselőjét. A sikerét mi sem bizonyítja jobban, hogy már pótigények is érkeztek Gigéről.

A Gondosóra program ingyenesen igénybe vehető, 65 év felett alanyi jogon hozzáférhető jóléti szolgáltatás, amelynek célja, hogy az idősek szükség esetén egyetlen gombnyomással jelezni tudják segítségkérési szándékukat. A Gondosóra program egy 0–24 órás diszpécserszolgálat és a kontaktszemélyek – családtag, szomszéd, barát, vagy szociális gondozó – bevonásával működő, Európában egyedülálló program. A Gondosóra programban megvalósuló szolgáltatás és a jelzőeszköz ingyenes, Magyarország minden településén hozzáférhető a hét minden napján és órájában.