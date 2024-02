A vakcinában elölt vírus, vagy annak részecskéi találhatók, és mivel a vírus nem él, nem is fertőzhet. Ilyenkor az immunrendszer a tanulási folyamatot ártalmatlanná tett kórokozókon viszi végig úgy, hogy a szervezet nem válik vírusgazdává és nem is fertőz.

Akadnak, akik mégis megbetegednek oltás után. Ennek több oka lehet: esetleg már oltás előtt megtörtént a fertőzés vagy más, az influenzához hasonló vírusfertőzés betegíti meg az embert az oltás után nem sokkal. S az is előfordulhat, hogy az oltás utáni 7–14 napban, még a védettség kialakulása előtt betegszik meg valaki. Az igazsághoz tartozik, hogy mivel az oltás sem jelent 100 százalékos védelmet, előfordulhat, hogy valaki influenzás lesz annak ellenére, hogy oltást kapott. Ilyenkor viszont a tünetek enyhébbek, a betegség gyorsabb lefolyású.

Egy másik mítosz, hogy a fiatal, egészséges embereknek nem kell aggódniuk az influenza miatt. Kétségtelen, hogy az influenza leginkább a kisgyermekeket, az idősebbeket és a krónikus betegségben szenvedőket veszélyezteti, mégis súlyos tüneteket okozhat egyébként egészséges embereknél is. Még ha nem is tartozik a magas kockázatú csoportba, érdemes beoltatnia magát – javasolják az orvosok. Minél több ember kapja meg ugyanis az oltást, annál nagyobb az átoltottság, azaz nagyobb a védelem.

Azt is gyakran hallani, hogy az influenza gyomor-, bélrendszeri panaszokat okoz. Az influenzának számos kellemetlen tünete van, de az emésztőrendszeri panaszok ritkák. Amikor hasmenés, hányás is társul a láz, izomfájdalom mellé, annak oka többnyire más vírusfertőzés.