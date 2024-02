A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a magyar utakon összesen 4 millió 141 ezer 267 autó jár, így ez az átlagéletkor környezetvédelmi és biztonsági szempontból is kritikusnak mondható. 2022 decemberben 15,4 évnél állt a számláló, az azóta eltelt időszak alatt ugyanakkor több mint 47 ezerrel emelkedett a magyar rendszámú személyautók száma, részben új járművekkel, részben import autókkal is gyarapodott az állomány. Ez utóbbi halmaz ugyanakkor nem hozott frissülést, ugyanis az a hozzávetőlegesen 50 ezer import autó, amelyet június végéig hoztak be az országba, 60 százalékában tíz évnél idősebb volt.

A személygépkocsi-állomány bővülése és az átlagéletkor-emelkedés különösen az elmúlt öt esztendő tükrében beszédes. Míg 2018 júniusában 3 millió 578 ezer 910 személyautó rótta az útjainkat és a járműpark 14,2 éves átlagéletkorú volt, addig mostanra határozottan rosszabb irányba fordultak a dolgok.

A tavalyi első félév zárási adatai szerint öt év alatt 562 ezer 357 autóval gyarapodott a hazai állomány – ami önmagában még jót is jelenthetne –, az átlag­életkor azonban 1,4 esztendővel romlott.