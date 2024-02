Évek óta vonzza a párokat a Házasság Hete gazdag programsora, melynek kínálatában gyertyafényes vacsora, ismeretterjesztő előadás, ígéretes művészeti-irodalmi élmény éppúgy megtalálható, mint testi-lelki wellness. Az „étlapon” sok beszélgetés is szerepel, ahogy a legtöbb előadást összegezni lehetne, a kommunikáció kulcs­szó – legalábbis annak kellene lennie – férfi és nő kapcsolatában. E többnapos, Somogyban is hagyománnyá lett rendezvény – azon túl, hogy rávilágít tényekre, örömökre és hibaforrásokra – kényeztet is, mivel házas- és jegyespárokat olyan alkalmakra hív, melyekre időhiány vagy éppen közöny miatt nem biztos, hogy igent mondanánk mindennapjaink pergő ritmusában, talán utolsó helyre sorolnánk máskor a választható programok között. Szóval, bárki is volt az ötletgazda, mindenképpen hasznos kezdeményezés ez a sorozat, melyben lelkes önkénteseken és szolgáltatókon kívül az egyháznak is tevékeny szerep jut. A plébánosok megáldják a párokat, s az áldás hatékony kegyelmi ajándék.

Aki házas, tudja, hogy nem könnyű...

Jó pár éve az azóta már püspökké lett Varga Laci atya a kaposvári Szent Imre-templomban a mise végén arra kérte a párokat, először álljanak fel a házasok, majd a szerelmesek. Visszakérdeztem: mi van a „közös halmazzal”, azokkal, akik házasok is meg szerelmesek is? Nagy nevetést követően vettük Isten áldását, majd a szentbeszéd fülünkbe csengő gondolataival indultunk haza, megfogadva, hogy napi szinten próbáljuk alkalmazni a szeretetnyelveket.

Aki házas, tudja, hogy nem könnyű. Ráadásul nincs is hozzá megfelelő recept. A sütéshez-főzéshez van, ám a legnagyobb odafigyelés közepette is előfordul, hogy ízetlen marad az étel. Így van ez a házassággal és a gyerekneveléssel is. Ám ettől nem kell bepánikolni. Amikor felelősséggel kimondtuk a boldogító igent, közösen vetettünk horgonyt. Elköteleződtünk. A szerelmet, a szeretetkapcsolatot ugyan tudatosan ápolni kell a házasságban, de a hűség és a napi kompromisszumok sora átsegít mindenen.

Talán egy idő után azok a fiatalok is rádöbbennek erre, akik ma, Valentin-napon – melynek eredete ókori római pogány termékenységünnepre nyúlik vissza – apró ajándékkal lepik meg szerelmüket.