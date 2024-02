A balatoni merülést speciális hidegterápiás hajtották végre az eseményre érkezők. Az ilyen fürdőzést csak egészségesen és fokozatosan lehet elkezdeni, ugyanakkor rendkívül jótékony az ember egészségére, immunrendszerére. A Balatoni Jegesmedvék 2021 decembere óta a Wim Hof-módszer segítségével mártóznak meg minden hétvégén a tóban. Az eseményen elhangzott az is, hogy a hidegterápiás módszer népszerűsítése érdekében, a Balatoni Kör és más turisztikai szervezetekkel karöltve olyan kampányt szerveznek hamarosan, amelynek köszönhetően a Balaton körül több strandon is lehet majd a jéghideg vízben fürödni.

Fotó: Balatoni Jegesmedvék

Éskovács Péter, a Balatoni Turizmus tanácsadója elmondta azt is, azokat is várták ezen a hétvégén a Balatonon, akik nem extrém körülmények között akartak farsangolni. Fonyódon most hétvégén zajlott a kolbászfesztivál, Keszthelyen pedig szombaton tartották a XXIII. Városi Karnevált. Természetesen azoknak, akik a következő hetekben szeretnének a Balatonra jönni, azok sem maradnak program nélkül. Gyenesdiáson február 13-án Húshagyó keddi fánkpartira várják az érdeklődőket, de természetesen itt is lesz zene, tánc és tombola, na meg fánkkirálynő és borkirály választás. De február 16-án Balatonfüred, 17-én pedig Alsóörs egyes kávézói és éttermei is tartanak olyan farsangi eseményt, amelyekre a családnak érdemes elmenni.