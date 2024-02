Egyre többen ismerik fel a vállalati és a privát szektorban is a nanotechnológiás autómosók előnyeit. Míg egy hagyományos autómosó 100-150 liter vizet használ el egy jármű mosásához – ami ugyanennyi szennyvizet is jelent –, addig a nanotechnológia lehetővé teszi, hogy egy liternyi folyadékkal lemossunk egy kocsit, ráadásul 3-4-szer kevesebb áramot is fogyaszt mindamellett, hogy a felhasznált alapanyagok 99 százalékban lebomlanak.

A nanotechnológia esetében az autók takarítása kézzel történik, ami alaposabb és kíméletesebb, mint a gépekkel történő eljárások, mégis nagyjából ugyanannyi időt vesz igénybe a folyamat. A technológia ráadásul házhoz is megy. Időspórolásra vágyóknak nagyszerű megoldást jelenthet az applikációs megoldás, amelyen keresztül nem csak helyszínre lehet rendelni a szolgáltatást, de azt is megmutatja, hol található a legközelebbi nanotechnológiás mosó.

A MOL-toronyba kifejezetten nanotechnológiás mosót terveztek

Maróti Árpád, az innovációban élenjáró Greenline Clean alapító tulajdonosa elmondta, nagyon nehezen indult annak idején a vállalkozásuk, mert senki nem tudta, mit is tud valójában a nanotechnológia, és ez miért jó a felhasználóknak. Beszélgetéseik mindig onnan indultak, hogy víz nélkül nem lehet autót mosni, így eleinte nehezen tudtak új lokációkat szerezni. Ehhez képest ma már ott tartanak, hogy őket keresik az ügyfelek.

„A Margitszigeten és az Opera parkolóházában már eddig is jelen voltunk, de az elmúlt fél évben a teljesség igénye nélkül a Városligetben – a Néprajzi Múzeum alatti mélygarázsban –, a Parlament melletti Akadémia Üzletházban, az Agora Irodaházban, valamint a MOL Campusban is új mosókat nyitottunk, így több mint 30 fölötti egységre bővültünk” – magyarázta.

A Mol-toronnyal kapcsolatban kiemelte, ez volt az első olyan projektjük, ahol már eleve úgy álmodták meg a helyszínt, hogy nanotechnológiás autómosót képzeltek el bele. Úgy hívták őket meg a tenderre, hogy a parkolón belül egy két beállásos mosónak volt hely, de vizes mosó szóba sem jöhetett a kiírás szerint. Azóta egyre több pályázattal találkoznak, ahol kifejezetten nanotechnológiás mosókat versenyeztetnek a beruházók.

2024-ben az összes megyeszékelyen megjelennének

A szakember elárulta, jelenleg 39 cég flottája tartozik hozzájuk, és jelenleg több mint 5000 autó mosásáért felelnek csak ebben a szektorban.

Maróti Árpád kiemelte, Németországban, Ausztriában és Hollandiában már megnyitották az első mosóikat, de itt nem állnak meg. 2024-ben szeretnének újabb európai piacokra belépni, és a tervek szerint akár két-három másik országban is megnyithat majd az első Greenline autómosó.

Ami pedig a hazai pályát illeti, idén az összes megyeszékhelyen elérhetővé szeretnék tenni a szolgáltatást, miközben megduplázzák az egységeik számát, amihez folyamatosan keresik a franchise partnereket.