Változatos témakörökben több mint 20 előadást hallgathatnak meg a résztvevők az országos tanácskozáson – hangsúlyozta Netoleczky Károly, a szervező Kéményjobbítók Országos Szövetsége (Keosz) elnöke. – Két jelentős évfordulóról is megemlékezünk: 30 éves a szövetségünk és a hazai épületgépészet alapítója, Macskásy Árpád professzor születésének 120. évfordulója alkalmából Csurgón megkoszorúzzuk az emléktábláját.

Patak Norbert, a Somogy Vármegyei Mérnöki Kamara elnöke és Dér Tamás kaposvári alpolgármester is köszöntötte a résztvevőket. Négy kéményépítő cég és kazángyártó is bemutatkozott a kiállításon, amit Wagner Ernő, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke nyitott meg. Farkas Józsefet, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kéményseprőipari igazgatóhelyettesi szervezet megyei csoportvezetőjét és Netoleczky Károlyt, a Keosz elnökét Meszléry Celesztin-díjjal tüntették ki.

Szakembereink Somogyban 2023-ban összesen 1042 kémény vizsgálatát végezték el.

– mondta Farkas József, a BM OKF megyei csoportvezetője. – Ezek új vagy ismét üzembe helyezett, illetve felújított kémények voltak. Egy-egy eljárás során a kéményteljesítményről szóló okiratot, illetve a kivitelezői nyilatkozatot is elkérjük.

Megnyílt a 13. Országos Kéménykonferencia. Fotó: Lang Róbert

Azt is nézzük, hogy ki és milyen alapanyagokból építette a kéményt. Volt, amikor hibát találtunk a kivitelezés során, az ilyet nem vettük át. Minden esetben kizárólag hibamentes építmény kaphat engedélyt.

Farkas József arról is szólt: a csaknem 105 ezer somogyi lakossági kéményen kívül mintegy 36 ezer található a társasházaknál és további 22 ezer a vállalkozásoknál.

Vármegyénkben évente nagyjából 700–800 kéménynél rendelnek el javítást, általában jellemző probléma, hogy a tetőn kívüli rész az időjárás miatt károsodik.