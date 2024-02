Feleannyi idő alatt is tanító lehet azokból, akik óvodapedagógus végzettséggel döntenek úgy, hogy pályát módosítanak. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusának tanítóképzésén 120 kreditet elismernek a már meglévő óvodapedagógusi végzettséggel rendelkezőknek, s négy év helyett kettő alatt is szerezhetnek tanítói diplomát. – Tulajdonképpen az óvodapedagógus szakon szerzett ismeretekre épül az oktatás, ami rendkívül gyakorlat- és módszertan-orientált, az ehhez kapcsolódó alapozóismereteket tanítjuk meg – mondta el lapunknak Bencéné Fekete Andrea, a MATE Kaposvári Campus Oktatási Intézet igazgató-helyettese, a tanító szak szakfelelőse. – Abból indulunk ki, hogy hatéves korig a gyermekek sajátosságait, az alapozó természettudományi, matematikai, anyanyelvi nevelés alapjait megtanulták már. A jelentkezők oktatása egy teljesen új tematikával kezdődik, aminek alapja az óvodában szerzett gyakorlat.

A tanító és az óvodapedagógus szak a MATE Kaposvári Campusán évek óta kéz a kézben jár. Korábban, még a bolognai rendszer bevezetése előtt, volt arra példa, hogy óvónőkből tanítókat vagy tanítókból óvónőket képeztek.

– Ennek a két szaknak mindig volt egy együttmozgása, mert rokon területek, még akkor is, ha életkor miatt van egy jól meghatározható különbség, például a módszertanban, mondta kérdésünkre Podráczky Judit, a Gyermeknevelési Tanszék vezetője, a óvodapedagógus szak felelőse. A pedagógiai, pszichológiai alapok hasonlóak, a módszertan viszont más, tette hozzá.

Hiszen egy óvodás és egy kisiskolás gyereknek más a gondolkodása, a tanulási sajátosságai, de a személyiségük is változik, ahogy fejlődnek. Bárki jelentkezhet, aki úgy érzi, idősebb gyerekekkel foglalkozna szívesen.

– Ez azoknak az intézményeknek különösen jó lehetőség, ahol az óvoda és iskola egymáshoz kapcsolódik, mert megkönnyítheti az átmenetet az óvodásoknak, ha ugyanaz a pedagógus kíséri őket tovább az iskolába is, tette hozzá Bencéné Fekete Andrea.

Jó lehetőségnek tartja az átképzést Dobosné Kolarics Mária, a nagyberki Manó Tanoda óvoda intézményvezetője, bár úgy látja, aki egyszer megtapasztalja, milyen a kicsikkel foglalkozni, nem vágyik arra, hogy idősebbeket neveljen. – Igaz, ez egy pluszlehetőség a kollégáknak a munkaerőpiacon – mondta az intézményvezető. – Ám az is tény, hogy óvodapedagógusból is kevés van. Nálunk csoportlétszámra vetítve hat óvónőre lenne szükség, de négyen vagyunk csak, mondta a pedagógus kérdésünkre. A hiányzó helyeken pedagógiai szakasszisztensek helyettesítenek.

A közigazgatási állásokat gyűjtő kormányzati portálon Somogyban 5 óvodapedagógus és egy tanítói álláshelyre várják a jelentkezőket.