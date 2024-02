A nemrégiben esküt tett tűzoltókat hétfő délelőtt köszöntötték az igazgatóságon. Február elsején tettek fogadalmat a frissen kiképzett tűzoltók, akiknek öthónapos képzése a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Katasztrófavédelmi Oktatási Központjában megtartott kibocsátó ünnepséggel zárult.

A frissen végzett somogyi tűzoltókat hétfőn Krám István tűzoltó ezredes köszöntötte Kaposváron. Tompos Gábor tűzoltó alezredes, vármegyei tűzoltósági főfelügyelő eddig is figyelemmel kísérte az újoncok kiképzését, ám úgy fogalmazott, hogy a tanulási folyamat még most sem ért véget. Az elöljárók elvárása, hogy a tűzoltók saját érdekükben is folyamatosan fejlesszék tudásukat, ismerkedjenek a legújabb technológiai fejlesztésekkel, bővítsék szakmai tudásukat.

Landor Patrik tűzoltó őrmester a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományát erősíti és első szolgálati napján már átesett a „tűzkeresztségen”. Első bevetése során egy lakásba kellett bejutnia, amelynek – a hamarosan 100. születésnapját ünneplő – lakóját nem érték el a szomszédai. Patrik létrán felmászott az érintett lakás erkélyére, betörte az ablakot, így jutott be a lakásba, majd beengedte a mentőket a tulajdonoshoz. Patrik gyermekkori vágya az volt, hogy rendőr, tűzoltó vagy katona lesz. A rendészeti szakközépiskolában azonban világossá vált számára, hogy a tűzoltói pálya az ő útja, így az ötödik év elvégzését követően megbirkózott a tűzoltó képzés felvételi követelményeivel.

Csizmadia Norbert tűzoltó őrmester a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság „A” szolgálati csoportjának tagja. Éles esethez ugyan még nem vonult, de a siófoki térség beavatkozásairól már sokat hallott. A harminckét éves fiatalembert a tűzoltói hivatás szépsége vonzotta, az hogy embertársain segíthet.