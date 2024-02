A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság (SVMRFK) munkatársain kívül Molnárné Osztermayer Orsolya, a K&H Bank dél-dunántúli régió területi vezetője is köszöntötte a résztvevőket.

– A lakosság széles körben használja a digitális eszközöket, a csalók eközben újabb trükköket vetnek be – hangsúlyozta Jávorszkyné Molnár Magdolna alezredes, az SVMRFK Bűnmegelőzési Osztályának vezetője. – Lényeges, hogy a somogyi fiatalok is időben tudatos internethasználók legyenek, új ismeretükkel nagyszüleiket éppúgy segíthetik, mint az idősebb ismerősöket. Fontos, hogy a kamaszok minden téren képben legyenek: a digitális világban a zaklatás éppúgy jelen van, mint az egyéb átverés. Épp ezért fontos, hogy idegeneknek soha ne adjanak ki személyes adatot, online banki jelszót vagy bankkártya PIN-kódot. Indokolt az óvatosság akkor is, ha valaki webáruháztól rendel árut, a biztonságot erősítheti, ha a vevő utánvéttel fizet.

Az alezredes szerint elgondolkodtató, ha egy termék feltűnően olcsó, nemrég egy 250 ezer forintos népszerű játékot 749 forintért hirdettek meg az interneten.