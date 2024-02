Szinte fejbe csapja az embert a készülő pálinka illata, amikor belép Pach Gábor birodalmába, a Gyümölcs Wellness Központba, ahol a Fenegyerek pálinka születik. A tőle megszokott szívélyességgel tessékelt be minket, előőrsként kutyája, a nem meglepő módon Pálesz névre hallgató weimari vizsla derítette fel nekünk a terepet.



– Szeretnek eljönni hozzám a vendégek, s mivel én tényleg egy kicsi főzde vagyok, valóban velem találkoznak, nem egy hostesszel. Megérinthetik a lepárlót, ami megégeti az ujjukat, ez pedig egy olyan emlék, amit sosem felejtenek el, magyarázta a „pálinkawellness” lényegét Pach Gábor, aki idén már 16 éve, hogy az ingatlanozást pálinkafőzésre cserélte. – A 2008-as nagy gazdasági válság idején ingatlanértékesítéssel foglalkoztam, de azt abbahagytam és Roland Zimekkel kezdtem dolgozni, ahol elsajátítottam a pálinkafőzést, mondta. Ez akkora váltás volt, hogy még őt magát is meglepte.



– Két fontos dolog van, amit érdemes tudni rólam: gyerekkoromban akkor sírtam a legjobban, amikor azt mondták a szüleim, hogy a Balatonra megyünk. Egy másik dolgot is nagyon utáltam, az a pálinka volt. Nyilván azt már nem gyerekként. Ehhez képest ma a legnagyobb Balaton-rajongó vagyok és a pálinka az életem része lett, tette hozzá nevetve Pach Gábor. A zamárdi főzőmester nagyon fontosnak tartja, hogy a pálinkás társadalom edukálja a fogyasztókat, hiszen bármennyire is magabiztos az ember, könnyen lehet, hogy csak pálinkának tűnő folyadékot gurít le nagy lendülettel. – Sokkal többen gondolják azt, hogy pálinkát isznak, mint amennyien tényleg azt isznak. Vannak már sokan, akik csinálnak jó pálinkát, de még mindig sok a hibás termék. A hölgyeknél nagyon nehéz áttörni a gátakat, sokszor a napi munkám során is találkozom ezzel. Szerintem ők adják a legjobb visszajelzést, mert könnyebben észreveszik a jót és a rosszat is, fogalmazott. A jó pálinka nem varázslat, csupán jó alapanyag kell hozzá, valamint jó előkészítés. – És az, hogy jól álljanak a csillagok, tette hozzá Pach Gábor. Mindent el lehet rontani, úgyhogy azért szerintem nem árt, ha a viszonylag jó lepárló berendezés mellé van egy kis szerencse is, fogalmazott.



A tóparton igyekszik a termékeivel otthon lenni



Pach Gábor az idei évtől a Balatoni Kör elnöki teendőit is ellátja saját vállalkozása vezetése mellett. Interjúra is csak rövid időnk volt, hiszen éppen felkereste a Kör tagjait. De emellett építi tovább saját márkáját is. – Azt vallom, hogy a hét napból áll, úgyhogy nálam nem nagyon van megállás. A turizmus sok pluszvendéget hoz, mivel nagyon jó helyen vagyunk. Én arra koncentrálok, amire kevesen, hogy helyi termék vagyok, a Balaton-parton igyekszem a termékemmel otthon lenni. Abban hiszek, hogy régiós márkák és termékek legyenek a Balatonon, így a régiós fogyasztók is megtalálnak, sommázta. Ezért van jelen a Fenegyerek 20 féle pálinkája mintegy száz balatoni étteremben.