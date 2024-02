Belvíz hátráltat





A következetes etetés nemcsak az állomány minősége miatt, de a vadkár mérséklése érdekében is fontos. A Gyótai Vadásztársaság területén sem könnyű mindig kijuttatni a takarmányt a vadállománynak, hiszen a sok csapadék itt szinte tórendszereket alakított ki.

– Ott etetünk, ahol nincs sok víz, de az utakat is folyamatosan rendben tartjuk, tavaly mintegy 10 kamionnyi földet terítettünk szét, hogy a téli vadászatokat meg tudjuk tartani – mondta Tibáld Béla, a vadásztársaság elnöke. Az idei télen három nagy hajtást tartottak. A visszajáró vendégvadászok kedvence a gyótai terület, amely idén is rekordot döntött minőségben és árbevételben.

– Ez annak is köszönhető, hogy sok silót és szemes takarmányt viszünk ki a területre. Azért fontos ez, hogy a szarvasok az erdőben maradjanak.