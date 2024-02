Jelentősen megnőtt azoknak a betegeknek a száma, akik influenzaszerű tünetekkel fordultak orvoshoz az elmúlt héten Somogyban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) becsült adatai szerint, majdnem 1800-an voltak érintettek február első napjaiban. Az akut légúti megbetegedésben szenvedők viszont még ennél is többen vannak, a számuk meghaladja a tízezret.

Nagy a forgalom a rendelőkben

Pavlovics György kaposvári gyermekháziorvos lapunknak elmondta, egész héten nagy volt a forgalom a rendelőben. Naponta átlagosan 70–90 beteget kellett ellátniuk. A legtöbben légúti panaszok miatt kérték a segítségét.

– Nagyon nem lepődtünk meg ezen, mert minden évben január vége és március 15-e között van ennek szezonja – emelte ki az orvos. – Szerencsére a legtöbben néhány napon belül meggyógyulnak, azonban ritkán, de előfordul felülfertőződés és olyankor muszáj antibiotikumot felírnunk – mondta Pavlovics György. A gyerekorvos hozzátette, hasmenéses esetekkel, bárány- és lepkehimlős, valamint skarlátos gyerekkel is találkoztak.

A falvakban is egyre több megbetegedést regisztrálnak az orvosok. Dús István kiskorpádi, gigei, rinyakovácsi és csökölyi háziorvos hetente ad jelentést a betegforgalomról a Nemzeti Népegészségügyi Központnak. A körzetéhez tartozó betegek közül hatvanan felső légúti megbetegedéssel, több mint harmincan influenzaszerű tünetekkel fordultak hozzá.

– Néhányuknál különféle szövődmények, arcüreg- és tüdőgyulladás alakult ki – mondta Dús István. – Vannak koronavírusos megbetegedések is. Őket nem mi szűrtük ki, hanem mindenki saját magát tesztelte, majd lejelentette nekünk – tette hozzá.