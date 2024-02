Folyamatosan növekszik a lopások száma, az esetszámok az ünnepi időszakokban kiugróbbak – tájékoztatta lapunkat a Tesco sajtóosztálya. – Megélhetési és üzletszerű lopások egyaránt megfigyelhetők. Kollégáink folyamatosan elemzik az elkövetői magatartásokat, újabb és újabb technikai megoldásokat vezetünk be a visszaélések csökkentése érdekében. Így például blokkal kiengedő kapukat telepítettünk az önkiszolgáló kasszákhoz. A leggyakrabban csirkemellfilét, sertéscombot, sertéskarajt, sajtokat, alkoholt, pisztáciát, édességet, valamint a ruhaneműt és a barkácstermékeket lopják.

Csokoládét gyakran lopnak

– Legutóbb a múlt héten bukott le egy férfi boltunkban, aki mosóport és sampont próbált lopni – mondta az egyik kaposvári élelmiszerüzlet vezetője. – Kamera van az üzletünkben, biztonsági őr azonban nincs és bár a dolgozók figyelnek, nem bukik le az összes tolvaj. Nálunk havonta 4–5 kísérlet is előfordul, de van olyan eset is, ami csak a leltárkor derül ki.

Vegyi áru, édesség – főként táblás és szeletes csokik – és kávé: az üzletvezető szerint pillanatnyilag ez van a legnagyobb veszélynek kitéve. Hangsúlyozta: a Covid-járvány és a korábbi áremelkedések után egyre gyakoribb a lopás. A módszerek eltérőek, előfordul, hogy egy kisebb társaság bejön a boltba és amíg kérdéseikkel lekötik az eladót, addig az egyik társuk elpakolja a kiszemelt holmit. Máskor az elkövető kér például 20 deka turistát és két zsemlét, amit elrejt a ruhájában. Utóbbinál is komoly kár keletkezhet, ha valaki huzamos időn át így gondoskodik a reggelijéről. Több kamasz zsebpénze megcsappanhatott az utóbbi időben: a bolt munkatársai abból következtetnek erre, hogy több energiaitalt és csokit lopnak.

Gulyás Árpád, a Csurgó Coop Zrt. vezérigazgatója azt mondta: náluk nincs önkiszolgáló rendszerű eladás, a többnyire egyszemélyes üzletekben pultos rendszer működik, ami a vagyonvédelmet szolgálja. A betörést viszont nem úszták meg: az elmúlt négy évben két eset történt, a dohány és a szesz volt a sláger. Szunyog Csaba, a Kapos Coop Zrt. ügyvezetője kiemelte: a legnagyobb forgalmú boltjaikban vannak kamerák, s továbbiakat is vesznek.

Gyakran lopnak azért, hogy továbbadják az árut

Nagy Tamás, a kaposvári Opti-Cost Kft. ügyvezetője hangsúlyozta: ahogy az üzletekben az ünnepek előtt nő a forgalom, azzal párhuzamosan a bolti lopások aránya is emelkedik. A tolvajok kihasználják a tömeget, s a bajt tetézi, hogy a somogyi boltban egyre kevesebben dolgoznak. – Legyen átlátható a polcrendszer és a tulajdonosok lehetőleg ne spóroljanak a jobb minőségű kamerarendszerek telepítésén – emelte ki. – Az áruvédelmi címkék is növelhetik a biztonságot.

Maczelka Márk, a Spar kommunikációs vezetője közölte: a jelenlegi nehezebb gazdasági helyzet az üzletekben elkövetett lopások és lopási kísérletek folyamatosan növekvő számában is megmutatkozik. A hangsúly áthelyeződött a szervezett, sorozatos, megrendelésre, továbbértékesítési céllal történő eltulajdonításra.

Az országos átlaghoz hasonlóan a bolti lopások száma az utóbbi években Somogy vármegyében is jelentősen megemelkedett – közölte érdeklődésünkre a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság (SVMRFK) kommunikációs szolgálat.

Tájékoztatásuk szerint a bolti lopásokat az elkövetési érték, és a minősítő körülmények mentén különböztetjük meg, a következmények ettől függően alakulnak. Ha az ellopott áru, vagy áruk összértéke nem haladja meg az 50 ezer forintot és a lopás nem jár az áruvédelmi eszköz eltávolításával, megrongálásával, akkor az elkövetés szabálysértésnek minősül, ami figyelmeztetéssel, helyszíni bírsággal, vagy feljelentéssel zárulhat.

Súlyosabb esetben viszont bűncselekmény valósul meg, amit a törvény akár szabadságvesztéssel is büntetni rendel

– hívta fel a figyelmet a SVMRFK. – Továbbá szintén büntetőeljárás indul bolti lopás kapcsán, ha az elkövető rendszeres anyagi haszonszerzés céljából, úgymond üzletszerűen követ el több olyan lopást is, melyeket önállóan elbírálva csak szabálysértésként értékelne a hatóság.