Első ütemben négy millió forint értékben tudtunk eszközöket beszerezni, amelyeknek köszönhetően a rendezvények biztosításakor, betegellátáskor, prevenciós napokon megfelelő berendezésekkel állnak a lakosság rendelkezésére. Vásároltak diagnosztikai eszközöket, mint betegőrző monitorokat, EKG-t, jutott forrás vércukormérőkre, hőmérőkre, vérnyomásmérőkre is. Beszereztek egy félautomata defibrillátort, motoros váladékszívót, hordágyat, rögzítőket, sürgősségi táskát, pulzoximétereket, lélegeztető ballont és oktató defibrillátor is. A pályázati forrás segítségével a lakosság számára egy két napos egészségnapot is szerveznek a közeljövőben.