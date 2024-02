Az Európai Bizottság újabb egy évvel meghosszabbítaná az Ukrajnából érkező élelmiszerek korlátlan és vámmentes behozatalát, ezzel a lépéssel azonban az uniós gazdákat már most is súlyosan érintő piaci zavar csak tovább mélyülne. A beáramló ukrán termékek ellehetetlenítik a termelőket, és olyan mértékben lenyomják az árakat, amivel az uniós gazdák nem tudják felvenni a versenyt. Miközben a kereskedelmi megállapodás árát a termelők fizetik meg, a beáramló áruk jelentős része az Európai Unióban fennálló élelmiszerbiztonsági elvárásoknak sem felel meg, ami nem csak piaci, hanem élelmiszerbiztonsági szempontból is súlyos aggályokat vet fel.

Az európai gazdálkodókat, különösen az újonnan csatlakozott és az ukrán export által leginkább érintett országokat sújtó európai piaci és szabályozási helyzet kapcsán a lengyel Agrárkamarák Nemzeti Tanácsa (KRIR), a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK), a magyar Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), a Cseh Köztársaság Agrárkamarája (AKČR) február 12-13-i lengyelországi V4-ülésén azt a döntés hozta, hogy közösen lépnek fel az Európai Bizottsággal szemben.

A megállapodás eredményeként ma több helyszínen tartottak közös demonstrációt a gazdálkodók érdekeinek védelmében. Az Európai Bizottság agrárpolitikája ellen tiltakozó magyar, szlovák, lengyel és cseh gazdálkodók erő- és munkagépekkel a szlovák-lengyel (Trestená, SK – Chyžne, PL), a cseh-szlovák (Holič, SK – Hodonín, CZ) határátkelőhelyen és a szlovák-ukrán határ mellett is tartottak tiltakozó akciót, emellett az Európai Unió pozsonyi képviseleténél és 35 szlovák regionális központban adtak hangot elégedetlenségüknek.

A magyar részről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége által szervezett, több helyszínen egyszerre zajló közös demonstráció célja rámutatni, hogy az Európai Bizottság jelenlegi agrárpolitikáját minél előbb újra kell gondolni. A tiltakozó akció keretében a V4 országok termelői közös nyilatkozatot adtak ki, mely szerint megkérdőjelezhetetlen tény, hogy a mezőgazdaság elsődleges feladata az élelmezésbiztonság garantálása és a minőségi és biztonságos élelmiszerek előállítása. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy megőrizzék az agrár-élelmiszeripar gazdasági életképességét az Európai Unióban.

A közös nyilatkozat szerint a V4 országok gazdálkodói elutasítják a mezőgazdasági termelés kötelező korlátozását, és felszólítják az Európai Bizottságot minden olyan jogszabály eltörlésére, amely bármilyen módon hátrányos helyzetbe hozza az európai gazdálkodókat a szántóföldi növények termesztése, vagy az állattenyésztés terén, illetve korlátozza a tájban folytatott emberi tevékenységet. Követelik az élelmiszertermelés, a vidéki értékek és hagyományok védelmét. Ezzel összhangban arra szólítják fel az Európai Bizottságot, hogy akadályozza meg az áruk és élelmiszerek behozatalát olyan országokból, amelyek nem felelnek meg az európai uniós normatíváknak. Támogatják a tükörzáradékok bevezetését az európai piac és a termelők védelmének megerősítése érdekében. Arra köteleznék az Európai Bizottságot, hogy mielőtt az uniós termelőket érintő jelentős változásokat és új feltételeket vezetnek be, végezzen elemzést a gazdálkodókra és termelési költségeikre gyakorolt hatásokról.

A V4 országok agrárkamarái szerint az ukrán áruk jelenlegi vámmentes importja – az EU és Ukrajna eltérő termelési feltételeinek tiszteletben tartása nélkül – az uniós piac összeomlásához, az egyenlő versenyfeltételek hiányához és tisztességtelen versenyhez vezet. Az európai és ukrán termelés uniós piacon kívülre történő exportjának elősegítése érdekében haladéktalanul be kell vezetni az EU-n keresztül történő szállítás költségeinek támogatását.

Az ukrán import mellett a gazdálkodókkal szemben támasztott bürokratikus követelmények egyszerűsítését is szorgalmazzák a V4 országok termelői.