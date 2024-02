A vásárlók és az árusok egyaránt várják már a tavasz közeledtét.

– Nagyon vágyunk már a friss zöldségekre, most a hétvégi főzéshez vettem hagymát, krumplit, sárgarépát és kicsit meg vannak fázva az unokák, nekik akácmézet és almát viszek – mondta Nagy Lajosné. A kaposvári nyugdíjas kosarába egy cserepes virág is belekerült. Hosszas tanakodás után az illatos jácint mellett döntött és a primulát hagyta a kereskedőnél. Balogh Zsanettnál tenyérnyi nagyságú káposztákat is lehetett kapni.