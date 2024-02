Február 29-ig lehet leadni a horgászoknak a tavalyi fogási naplót. A dokumentumot szinte valamennyi horgászegyesületnél átveszik. Kovács Gábor, a Kaposvári Sporthorgász Egyesület titkára lapunknak elmondta, azok a horgászok, akik nem szeretnek hidegben kint ülni a tóparton, már novemberben leadták a naplót, de az igazi dömping februárban kezdődött.

– A fogási napló érvényessége minden évben január 31-én jár le, ezután szoktak megindulni a horgászok hozzánk is – mondta Kovács Gábor. – Fontos, hogy mindenki időben adja le a dokumentumot, mert ha elfelejti, vagy nem megfelelően kitöltve nyújtja be, akkor csak emelt díjon tudja kiváltani az újat. A fogási naplóban összesíteni kell a horgászattal eltöltött napok számát és azt is, hogy összesen hány darab és mennyi kilogramm halat fogott ki valaki – tette hozzá a Kaposvári Sporthorgász Egyesület titkára.

Kovács Gábor arról is beszélt, a horgászok idén is a tavalyi áron tudják kiváltani az állami horgászjegyet és fogási naplót. Akinek azonban lejárt a horgászkártyája, annak a megújításért 2200 forintot kell fizetnie pluszban. Ezzel a kártya öt évig lesz érvényes. Az egyesület titkára kiemelte, azoknak a horgászoknak, akik 2019 óta nem váltottak ki állami jegyet és fogási naplót, újra kell vizsgázniuk.