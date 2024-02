Hasonlóan vélekedett két felvonuló fiatal Bogdán László és Farkas Márk is. A fiatalok elmondták, gyerekkorukban több program is volt a faluban, de az évek alatt megkopott a számuk. Hozzátették: nagyon kellett már valamilyen esemény, hogy jobban összetartson a közösség. Törzsök Gabriella, Somogyaszaló polgármestere is csatlakozott a felvonulókhoz. Lapunknak elmondta, a helyiek szorgalmazták, hogy szervezzenek közösségi eseményt, ezért is vágtak bele.

– Nemcsak egy egyszerű felvonulást találtunk ki, hanem egész éjszakáig nyúló programot – emelte ki a település vezetője. – Végig mentünk a településen, a végállomás pedig Antal-Major volt, ahol egy külön rendezvényt szerveztünk. Az érdeklődőket forralt borral, forró csokival, fánkkal és bográcsgulyással vártuk, majd bállal zártuk le a közösségépítő eseményt – tette hozzá Törzsök Gabriella.