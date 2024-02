A közösségi ház nagytermében négy asztalnál kézműves foglalkozásokon vettek részt a gyerekek. Álarc, sapka, harmonika, bohóc és mackó is készült a szorgoskodó ujjak között. A bundás állat nem csak kartonpapíron, de plüss, műanyag, s még kerámia változatban is jelen volt. A télűző programon macikiállítás várta a látogatókat.

– Régóta terveztünk egy ilyen tárlatot, hiszen Toponár és a medve legendája egybe forrt. A történet szerint Festetics gróféktól megszökött egy mackó, akit egy kisfiú fogott be a Desedán – mondta Berlik Mária, a program főszervezője. A medvés dolgokat toponáriak hozták el a felhívásra, tizennégyen váltak meg a kiállítás idejére kedvenc macis tárgyaiktól. Kerámiapersely, több mint száz éves klasszikus játékmackó, vannak újabb variációk is. – A plüss játékokon kívül mesekönyvek is érkeztek a kiállításra, van műanyagmackó, kerámiafejű maci, sírós, alvós és ülőmackó is látható a közösségi házban, mesélte Berlik Mária.

A gyerekek örömmel perdültek táncra a farsangi délutánon, ahol hamarosan a frissen sült csörögefánk illata töltötte meg a levegőt, amit idősek és gyerekek közösen fogyasztottak el. Remélve azt, hogy a karneváli programmal sikerült messzire űzni a telet és már küszöbön a tavasz.