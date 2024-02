Az egyenruhások egy győri üzletlánc parkolójában figyeltek fel egy magyar járműre, amit félre is állítottak egy alaposabb kontroll erejéig. Az autó átvizsgálásakor a csomagtartóból több mint 500 darab különféle ízesítésű (eper, görögdinnye, mangó, szőlő) elektromos cigaretta került elő. A 32 éves sofőr azt mondta, hogy a „manórudakat” Budapesten, a Keleti Pályaudvaron vásárolta egy idegentől. Ő maga is továbbértékesítésre szánta (így akár Somogyba is juthatott volna belőle), de állítólag nem tudta, hogy ez jogszabályba ütközik.

A pénzügyőrök az összesen 565 darab, több mint négymillió forint értékű dohányterméket lefoglalták, és jövedéki törvénysértés miatt indítottak eljárást. A fiatal férfi több millió forint bírságra számíthat.

Figyelem! Dohánytermék Magyarországon kizárólag dohányboltokban értékesíthető. Az ízesített elektronikus cigaretta (pl. Elf Bar, Poco Bar, Nutristick) hazánkban illegális, értékesítése szigorúan TILOS!