Már sok évvel ezelőtt szerette volna a kaposvári evangélikus gyülekezet presbitériuma, hogy legyen evangélikus iskola a városban. Hegedüs Gábor lelkipásztor lapunknak elmondta, nagyon sok gyerekkel és családdal állnak kapcsolatban, akik rendszeresen részt vesznek programjaikon, ezért is döntöttek úgy, hogy most már belevágnak az „építkezésbe”.

– Stratégiai okok miatt a templomunkhoz legközelebbi iskolát szerettük volna egyházi fenntartásba venni – fogalmazott Hegedüs Gábor. – Tárgyaltam a tankerülettel, az iskolával, az önkormányzattal és nagyon érdekes mindenhol nyitott ajtók fogadtak és örültek az elképzeléseinknek. Ebből is látszik, hogy Kaposvár egy keresztyén város. A Berzsenyi-iskolában vannak evangélikus szülők, akiktől úgy értesültünk, hogy a szülői közösség már nagyon várja, hogy megtörténjen az átvétel. Nyilván kikövezett úton járunk, mert Kaposváron van kettő történelmi egyházi iskola, melyek jó névvel rendelkeznek. Azt gondolom ez a szülőket és a tanárokat is „húzza”, hogy egy hasonlónak legyenek a részesei – emelte ki a lelkipásztor.

Egyházi oktatás első osztálytól

Hegedüs Gábor arról is beszélt, ha bizalmat kapnak a szülőktől is, akkor felmenő rendszerben, az első osztálytól indítják el az egyházi oktatást szeptembertől. A jelenlegi diákok életében annyi változás lesz, hogy keresztyén programokat is szerveznek az iskolában, amelyeken innentől kezdve részt vehetnek. A kaposvári lelkipásztor kiemelte, az iskola fenntartója nem a kaposvári gyülekezet, hanem a Magyarországi Evangélikus Egyház lenne majd. Hegedüs Gábor hangsúlyozta, azért is szeretnének iskolát működtetni, mert keresztény küldetésük, hogy neveljék a gyerekeket és otthont adjanak az evangélikus fiataloknak, hiszen a városban 67 hittancsoportjuk működik. A lelkipásztor hozzátette, ahhoz, hogy szeptember elsején elindulhasson az evangélikus képzés, május végéig kell megkérdezni a szülők véleményét.