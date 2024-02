– Polgármesterként is sokat adtam rá, hogy legyenek civil szervezetek a településen, valamennyit bevontam a közéletbe is. A testületi üléseken is kikértük a véleményüket és ez jó hatással volt a település működésére – elevenítette fel Dorogi Sándor. Hét-nyolc civil szervezet működött akkor, de az utóbbi öt évben jelentősen lecsökkent a számuk.

– Jó volt tartozni valahova és néhányan elkezdtünk azon gondolkodni, hogyan lehetne feléleszteni ezt az érzést

– tette hozzá. Így alakult meg az egyesület 27 taggal, amelynek létszáma egy év alatt 100 fölé emelkedett. Nemcsak helyiek csatlakoztak, de olyanok is akik üdülőtulajdonosok vagy már rég jártak Szárszón, de nagyon megkedvelték a települést.

"Jó valahova tartozni."

Fotó: Mócza Dániel

– Úgy gondoltuk, hogy ez lehet egy példa a többieknek arra, hogy a közösséget erősíteni kell. Mert jó érzés együtt lenni és tartozni valahova. Az emberek vágynak arra, hogy leüljenek és kibeszéljék a dolgaikat. Ez a szervezeti forma ugyan kötetlen, de mégis mágnesként összetartja az embereket – fogalmazott az egyesület vezetője. Hozzátette: a közös programjaiknak se szeri, se száma és ami nagyon jó, hogy a tagokra mindig lehet számítani, legyen szó bármilyen ügy elintézéséről.

A professzor ötlete

A Balatonszárszó Baráti Kör szervezésében Bakay Kornél történész tartott előadást a település történetéről. De az egyik alapító tag, Obádovics Gyula matematikus professzor ötlete alapján az innen elszármazott sikeres embereket is meghívják Balatonszárszóra. Az első rendezvényen Szincsák Attila, a Denso Hungary Kft. japán tulajdonú cég ügyvezetője jött el, aki mesélt arról, hogyan jutott el Balatonszárszóról egészen a szigetországig.

Közös utazásokat olyan élményeket adnak, amelyek még jobban összekovácsolják a társaságot. Tavasszal Horvátországba utaznak Szárszó barátai, ahol hasonló egyesülettel építenének ki kapcsolatot. A tervek között szerepel helytörténeti kiadvány megjelentetése, de Csukás István költő irodalmi hagyatékának méltó ápolása és helyi tehetséggondozó program indítása is.