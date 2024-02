Flinger Tamás polgármester elmondta, hogy a helyi könyvtárban szervezett eseményen azt is megtudták, hogy annak idején nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában hiányszakmának számított az intenzív terápiás orvos, ezért is választotta ezt a szakirányt Szabó Csaba. Egy pályázatnak köszönhetően jutott el Líbia fővárosába Tripoliba 1979-ben, ahol a svédek által felépült egy kiemelt technológiával felszerelt új kórház, melyről hazánkban csak álmodoztak. Az intézményben több nemzet orvosai is együtt dolgoztak.

A nagykanizsai orvos élete akkor „változott meg”, amikor az elit kórházból el kellett utaznia a líbiai diktátor édesanyjához, mert azt hitték, hogy szívinfarktust kapott. Szabó Csaba megvizsgálta az asszonyt, szakszerűen ellátta, majd onnantól kezdve gyakorlatilag bármit kérhetett, és minden szinte azonnal megoldódott. Az intenzív terápiás orvos arról is mesélt az érdeklődőknek, hogy Líbiába akkoriban sokkal egyszerűbb volt bejutni, mint elhagyni az országot. Amíg nem jött helyette egy ugyanolyan képesítéssel rendelkező orvos, addig ő sem utazhatott el Líbiából.

A jelenleg nyolcvanéves orvos családjával együtt 1979 és 1984 között élt az afrikai országban. Első tolmácsa egy hódmezővásárhelyi nő volt, aki anyanyelvi szinten beszélt arabul. Szabó Csaba a másfélórás vetítéssel egybekötött előadása után egy arab nyelvű líbiai atlaszt ajándékozott a településnek.