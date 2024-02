Jelenleg alacsony intenzitású légúti járvány zajlik hazánkban, így Somogyban is, s azt tapasztalhatjuk, hogy környezetünkben sokan panaszkodnak torokfájdalomra, náthára, makacs köhögésre. Jó tudni ugyanakkor, hogy az influenza mellett több más légúti vírus is jelen van, a védőoltást tehát még nem késő kérni – hívja fel a figyelmet a Nép­egészségügyi Főosztály.

Január harmadik hetében Magyarországon 15 százalékkal nőtt az influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz fordulók száma, az influenza pozitivitási aránya 18,8 százalék volt, és ez volt az első hét, amikor az influenza pozitivitási aránya meghaladta a SARS-CoV-2 pozitivitási arányát.

Somogyban mintegy 900 beteg fordult háziorvosához influenzaszerű megbetegedés miatt, míg akut légúti megbetegedéssel csaknem 7100-an keresték fel a doktorukat ez idő alatt.

Azoknak, akik még nem tették meg, itt az ideje beoltatni magukat, hogy az influenzát és a Covidot el tudják kerülni. Ezekben a napokban még van esély megúszni a komoly megbetegedést a vakcinákkal, a következő hetekben ugyanis – még a betegszám megugrása előtt – kialakulhat a védettség. Már az influenza, valamint a Covid elleni védőoltás is kérhető a háziorvosoktól, de utóbbi Kaposváron, a Kaposi Mór Oktató Kórházban is felvehető minden kedden 8 és 9 óra között, valamint időpontfoglalással is előjegyezhető az eeszt.gov.hu oldalon.



