Az eseményen olyan diákok vettek részt, akik az agrárium kutatási területei iránt érdeklődnek. A fiatalok többsége már részt vett valamilyen gazdász-, illetve tudományos diákköri versenyen, vagy a jövőben szeretné megméretni magát. Csajka Edina tréner, egyetemi docens abban is segített a fiataloknak, hogyan legyenek minél jobb és sikeresebb előadók.

– Egy kutatást nem elég csak megírni, lefolytatni, hanem azt elő is kell adni – emelte ki Bencéné Fekete Andrea, a MATE Kaposvári Campus Neveléstudományi Intézetének oktatási igazgatóhelyettese. – Még egy tapasztalt kutató számára is kihívás, stressz és izgalom, hogy jól elő tudja adni azt, amit ő tud a legjobban. Azt szeretnénk elérni ezzel a programmal – amit a Kalandozások a tudomány világában pályázat keretében szerveztünk meg –, hogy a diákok megtanuljanak tudományosan kommunikálni, szemléletes, jól áttekinthető prezentációt készíteni, és javuljon az önbizalmuk. A diákok olyan technikákat is elsajátítanak, melyek segítik a stresszkezelést. Ilyen a megfelelő légzés vagy a tudatos memorizálás – hangsúlyozta az oktatási igazgatóhelyettes.

Az egész napos képzésen kizárólag a Móricz Zsigmond mezőgazdasági iskola diákjai vettek részt. A tanulók kezét a program után sem engedik majd el az oktatók. Később újabb segítséget kapnak, és a tervek szerint a felsőoktatásban részt vevő hallgatókkal is foglalkoznak majd a szakemberek.