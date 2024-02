2024-ben ezidáig 8 esetben állapította meg a Nébih laboratóriuma a betegség jelenlétét. Legutóbb február 12-én egy Kispalád település mellett monitoring vizsgálat céljából kilőtt rókából azonosították a vírust. A csalétket kisrepülőgépekről juttatják ki a vármegye teljes területén a rókák élőhelyeire február 24-én.

A rendhagyó vakcinaszórás mellett idén is megtartják a tavaszi rókaimmunizálást, amely március végén indul. Kádár Tamás balatonlellei állatorvos elmondta: évente kötelező a kutyák veszettség elleni védőoltása, a macskáknak pedig ajánlott. Praxisában több esetben is tapasztalta, hogy elfelejtik a házi kedvencek évenkénti immunizálását, ám ha a hatóság szeme elé kerül az eb, akkor a gazda több tízezer forintos bírságra számíthat, valamint utazni is csak ezen oltás meglétével lehet.

– A folyamatos monitorozás során azt látni, hogy ukrán területekről hurcolják be vírust, egy beteg róka akár 40-50 kilométert is képes legyalogolni, kellene a határnál egy 100 kilométeres pufferzóna, de háborús helyzetben nem könnyű ezt kivitelezni – emelte ki Kádár Tamás. A balatonlellei állatorvos megjegyezte: évente hazánkban több ezer embert immunizálnak a veszettség ellen, ha a vírus a központi idegrendszerbe bejut, akkor halállal végződik. – A veszettség fő terjesztője a vörös róka és a nyestkutya, például a madár és a ló kevésbé érzékeny a vírusra. Mindenképpen fontos, hogy a vad- vagy háziállat-harapást az érintett azonnal jelentse a hatóságoknak és az állatorvosoknak.

Oltassuk be a kutyát és a macskát is

Garamvölgyi Rita kaposvári állatorvos elmondta: nem lehet a vadállatok vonulását megakadályozni, a vírus főleg az ukrán határszélen jelent meg, de nagyon fontos hazánk teljes területén az állatok immunizálása.

– Minden három hónapnál idősebb ebnek rendelkezni kell veszettség elleni oltással, majd ezt az oltást 6 hónapon belül kötelezően meg kell ismételtetni és a jelenlegi szabályozásoknak megfelelően csak a chippel ellátott kutyák olthatók – tette hozzá az állatorvos. Megjegyezte: átlagosan 8-10 ezer forintba kerül az oltás, és azt tapasztalják, hogy a kutyáknak kérik a gazdák évente, a macskáknak is erősen ajánlott, de utóbbiak közül kevesebbnek adják be a vakcinát.