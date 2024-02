Havi összevetésben ugyanis országosan 1,5 százalékkal nőttek az albérletárak az előző hónaphoz képest, ezt Budapesten 1,9 százalékos emelkedés kísérte, szemben a decemberi bérletidíj-csökkenéssel. Tavaly januárhoz képest 13 százalékos volt az országos áremelkedés, Budapesten 12 százalékkal kerültek feljebb az átlagos lakbérek.

“Számítottunk arra, hogy a múlt év utolsó hónapjában látott havi szintű csökkenés után januárban ismét felfelé mozdulnak az albérletárak. Ez elsősorban a fizetések emelkedésének és az infláció visszahúzódásának, vagyis a reálbérek növekedésének köszönhető. A magasabb fizetésekből a bérbeadók is többet tudnak elkérni bérleti díjra.” - értékelte a friss adatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Beszélt arról is, hogy a reállakbérek is növekedtek tavaly december óta. Az inflációval korrigált KSH-ingatlan.com lakbérindex országosan 23 százalékkal haladta meg a 2015-ös szintet, Budapesten pedig 17 százalékkal volt magasabb. A szakértő hozzátette, hogy a reállakbérek növekedése előbb-utóbb a befektetőket is visszacsábíthatja a lakáspiacra, ami középtávon a lakásárak emelkedésével is együtt járhat.

Februárban megjelentek a diákok

Az ingatlan.com elemzéséből kiderül, hogy február közepén Budapesten átlagosan 250 ezer forint volt a bérleti díj. A legdrágább városrész a II. kerület a maga 352 ezer forintos összeggel. Második helyen áll az V., a harmadikon pedig az I. kerület 335 ezer és 300 ezer forintos bérleti díjjal. Továbbra is a legnagyobb albérletkínálattal rendelkező városrészek közé tartozik a XI. és XIII. kerület, előbbit 250 ezer, utóbbit 255 ezer forintos átlagos lakbér jellemezte február közepén.

A Budapesten kívüli piacot nézve kiderül, hogy februárban két vármegyeszékhelyen is átlépték a 200 ezer forintos átlagértéket a bérleti díjak. Székesfehérváron ugyanis átlagosan 210 ezer forintot, Debrecenben pedig 205 ezer forintot tett kell fizetni annak, aki most albérletet keres. Balogh László közölte: “A két nagyvárosban látott drágulás, leginkább annak köszönhető, hogy ipari és gazdasági központokról van szó, amelyek munkaerőpiaci szempontból jelentős fejlődést mondhatnak magukénak. Emellett egyetemvárosokról beszélünk, ez pedig szintén élénkíti a helyi albérletpiacot. Februárban elindultak a keresztféléves képzések, az érintett diákok egy része pedig most keresett magának kiadó lakást, ami hozzájárult az egyetemvárosok és Budapest albérletpiacának drágulásához.”