Tíz évvel ezelőtt ballagott el az utolsó nyolcadik osztály a vízvári iskolából. A lecsökkent gyereklétszámmal indokolva az akkori Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) szüntette meg itt a felső tagozatot és csak az alsósok maradhattak helyben – mondta lapunknak Kozma László, Vízvár polgármestere.

Nagyon nehéz volt elfogadni a döntést

– emlékezett vissza a település vezetője.

Keményen harcoltunk azért, hogy legalább az alsó tagozat megmaradjon. Azóta is zavar, hogy itt van egy kilenc tantermes jól felszerelt iskolaépület és nincs hasznosítva. Szeptemberben hét elsősünk volt, akikkel együtt jelenleg 21 alsósunk van

– tette hozzá a vízvári településvezető.

Elmondta, figyelemmel kísérik a közeli Babócsán kialakult helyzetet. – Nem tudom mi lesz a vége, de drukkolok nekik, hogy be tudják fejezni az építkezést. Sajnos azt látom, hogy nem sok előrelépés történt, de az sem működik, ahogyan most oktatják a gyerekeket. A paplakban és a gyógyszertárban tartják az órákat, az osztályok egymás hegyén-hátán tanulnak.

Itt vagyunk 10 kilométerre Babócsától egy kilenc tantermes iskolával, konyhával. Érdemes lenne ezen elgondolkodni.

– emelte ki Kozma László.

A vízvári polgármester arról is beszélt lapunknak, maga is örülne annak, ha újra nyolcosztályos iskolájuk lenne, még ha csak átmeneti időre is. Kozma László elmondta: bízik benne, hogy jól fogadja a Kaposvári Tankerületi Központ is a felajánlásukat, hogy átmenetileg Vízváron oktassák a babócsai diákokat. – Drukkolok Babócsának, hogy sikerüljön az iskolafelújítás – hangsúlyozta a polgármester. – Nagyon sajnálom a babócsai polgármesterkollégámat, aki megörökölte ezt a helyzetet.

Elkezdték felújítani az iskolát

Babócsán 2019 nyarán kezdődött el a körzeti iskola újjáépítése, azóta a gyerekek a helyi gyógyszertárban és a parókián tanulnak. Tavaly az 1,8 milliárdos bedőlt iskolafelújítás kapcsán eljárást indított az Integritás Hatóság. Amikor elkezdődött a babócsai iskola felújítása, akkor még 180 diák járt oda, most 110. Sok szülő inkább máshová vitte a gyermekét. Vízvár és Babócsa eddig is segítette egymást: a vízvári iskolakonyhán főznek a babócsai iskolásokra, s az ételt falubusz viszi Babócsára minden nap – mondta Kozma László.