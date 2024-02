Több mint 200 napja nem volt telitalálatos szelvény az ötöslottón. Nem véletlen, hogy Magyarország kedvenc lottójátéka iránt az elmúlt mintegy fél évben jelentősen megnőtt a kereslet. Utoljára négy évvel ezelőtt, 2020. 11. hetében volt hasonló forgalom a lottózókban.

Az ötöslottó 67 éve alatt a 3-as és a 75-ös számot húzták ki a legtöbbször, összesen 233-szor. A sokak által szerencsésnek tartott 7-es vagy éppen a balszerencsével társított 13-as számokat a kétszáz napos nyereményhalmozódás óta viszont egyszer sem húzták ki. Az általunk megkérdezett kaposvári játékosok abban bíznak, hogy most hétvégén végre gazdára talál a rekordnyeremény.

– Ötven éve lottózom, remélem most már rám mosolyog a szerencse – mondta Horváth Gábor. – Kettesem többször volt már, néhányszor hármasom is, de ennél több számot még nem találtam el. Mindig variálom a számokat, remélem most hétvégén eljön az én időm. Családomra szeretném majd elkölteni a pénzt és vásárolnék egy új ingatlant – tette hozzá a kaposvári férfi.

– Ha megnyerném ezt a sok pénzt, akkor beutaznám a világot – mondta egy másik lottójátékos, Takács Éva. – Gyerekkorom óta szeretnék eljutni Japánba, ezért oda biztosan elmennék és ha lehet, akkor az összes létező szigetre elutaznék. Élményekre költeném és természetesen a gyerekeimnek is adnék belőle és olyan intézményt támogatnék, ahol beteg gyerekek vannak – fogalmazott a kaposvári asszony.

A Szerencsejáték Zrt. sajtóosztályán lapunknak elmondták, a tavalyi év azonos időszakához képest az eladott szelvények száma mintegy harmadával nőtt.





Jellemzően a nagyobb somogyi városokban csapott magasra a lottózási kedv. A nyeremény legfeljebb 52 hétig halmozódhat, s ha az utolsó sorsoláson sem lesz telitalálat, akkor a főnyereményt a többi nyertes között osztják fel. Erre a játék 67 éves története során még nem volt példa. Az ötöslottón utoljára 2020-ban volt rekord főnyeremény, akkor 6,43 milliárd forintot vittek el.



Lelkesen töltögetnek a kaposváriak, mindenkit lázba hozott a hatalmas főnyeremény

Fotó: Lang R.