A buszközlekedésben azt kifogásolja, hogy gyakran tíz percet is késnek a járművek, mióta összevonták a kaposfüredi és kaposszentjakabi járatokat. Azt is sérelmezi, hogy a kaposfüredi vasútállomáson néhány éve még fel lehetett szállni a fonyódi vonatra, de összeszámolta, hogy manapság Kaposvárról Fonyód felé tart naponta 13 vonat, de abból csak 5 áll meg Kaposfüreden. Visszafelé Fonyódról Kaposvárra jön naponta 12 vonat, abból csak 4 áll meg Kaposfüreden. Ezt azért is érzi lényegesnek, mert Fonyódon át több szerelvény közlekedik Budapestre. Azt is javasolta, hogy a vasútállomásnál parkolót lehetne létesíteni, de elismeri, hogy ennek csak akkor van értelme, ha gyakrabban állnak meg a vonatok. A helyi buszok és a vonatok menetrendjének összekapcsolásában is talált hiányosságokat. Látta, amint egy busz­sofőr elhajtott, és nem várta be a vonatról leszálló utasokat.

Falussy Lajos minden lakossági fórumon előadja, hogy kellene egy teljes kerékpárút, ami összekötné Kaposfüredet és Kaposvárt. Mindössze egy egy kilométeres szakaszról van szó, ahol még nem építették ki az utat, de ezen a szakaszon történtek balesetek. Ezen kívül azt is megfigyelte, hogy Kaposfüreden az átlagnál több az áramszünet és az áramkimaradás.

A gyakorlatból kiderült, hogy nincs nagy igény a vonatforgalomra ezen a szakaszon, inkább nyáron jellemző, ha valakinek Fonyódon van nyaralója, illetve nincs akkora utasforgalom ezen a vonalon, ami a vonat- és a buszmenetrend összehangolását indokolná, válaszolta Nagy Attila, a településrész önkormányzati képviselője, akihez továbbítottuk olvasónk felvetéseit. Buszkésések előfordulnak a forgalmi helyzettől függően, mert ha a városban valahol feltorlódik az autósor, akkor a buszsofőr nem tudja tartani a tempót, hasonló esetekről a képviselő is hallott.

Valóban van egy egy kilométeres szakasz a Raktár utcai körforgalomtól a Mol-kútig, ahol nincs kiépítve a kerékpárút, amit meg kellene csinálni.

– mondta Nagy Attila. Ennek a résznek a módosított tervezése már megtörtént, uniós forrásból kiviteleznék, de nem érkeztek meg az uniós pénzek, ezért csúszik a beruházás, értesült erről az önkormányzati képviselő.