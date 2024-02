Az otthonfelújítás kapcsán a 2024-es trendekről elárulta, hogy trendi marad a minimál stílusú fürdőszoba, és a színek toplistáját a bézs, a barna, a szürke, valamint a fehér és a fekete színek vezetik majd. A szakértő a népszerű megoldások bemutatása mellett segít átgondolni a burkolatcseréhez szükséges szempontokat is.

Sokan szeretik az új évet nagy elhatározással indítani, például azzal, hogy idén végre nekilátnak a fürdőszoba, a konyha vagy a hálószoba felújításának. Hámori Erika, a Praktiker hideg- és melegburkolatokért felelős kategória menedzsere azt tanácsolja, hogy a hosszú távú megoldás érdekében pénztárcánk szerint a lehető legjobb minőségű és tartós padló- és falburkolatot válasszuk, valamint megbízható forgalmazótól szerezzük be az anyagokat. Az új technológiáknak köszönhetően a valódi márványhoz, fához, kőhöz vagy akár metálhoz a megszólalásig hasonló burkolatok közül válogathatunk. Az is fontos, hogy tervezés előtt gondoljuk át a felújítás szempontjait, és kerüljünk képbe, melyek a 2024-es év trendi padló- és falburkolatai.

Szempontok a szobák padlócseréjéhez: kopásállóság, szín és árfekvés

Ha tervezzük felújítani egy szoba padlóját, mindenekelőtt azt érdemes átgondolni, hogy mekkora igénybevételnek, terhelésnek van kitéve, hányan és milyen sűrűn járunk rajta, valamint van-e kisállatunk, aki miatt a magasabb kopásállóság még fontosabb – javasolja a magyar barkácsáruházlánc szakértője. Az sem mindegy, hogy melyik helyiségről van szó, mert a konyhában és a fürdőben a vízállóság is fontos szempont. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy mekkora az otthonunk, hiszen kisebb lakásba világosabb színt érdemes választani, ami visszaveri a fényt, és ezáltal tágasabb érzést kelt. Sőt, a padló színének és stílusának kiválasztásakor fontos, hogy milyen fekvésű a lakás, mennyire napfényes, valamint, hogy mi illik bútoraink stílusához és színéhez.

Ha mindez megvan, jöhet a válogatás: amennyiben pénztárcabarát megoldást keresünk, válasszunk laminált padlót a legalacsonyabb árkategóriában vagy akciósan, hiszen könnyen és gyorsan cserélhető. Közepes árfekvésnél a vinyl vagy a hagyományos, 8 mm vastag laminált padlót ajánlja a szakértő. Akinek a minőség elsődleges szempont, vízálló laminált padlót vagy magasabb árfekvésű, SPC vinyl padlót válasszon. Az utóbbinak több előnye is van: egyrészt teljesen vízálló, másrészt habhátoldallal rendelkezik, ezért nem kell hozzá padlóalátétet vásárolnunk. Ezek mellett klikkes –- miszerint a paneleket klikk zárakkal tudjuk összepattintani –, lerakás előtt nincs szükség aljzatkiegyenlítésre, sem ragasztásra, és korábbi burkolatra is fektethető. Ráadásul fa- vagy kőhatású mintázattal is kapható, és magas a karcállósága.

Fürdőszobafelújítás: hódít a minimálstílus

A fürdőszobákban az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a minimálstílus dominanciája várható. A fekete és a fehér színek kombinációja mellett sokan párosítják a fahatású falicsempét a márványhatású padlólappal, vagy éppen fordítva. A szakértő szerint nemcsak színvilágban, hanem méretben is van egy trend, hiszen évről évre egyre nő a kereslet a megszokottnál nagyobb méretű, akár 60 x 60 vagy 20 x 120 centiméteres padlólapok iránt. A vizes helyiségekbe a vinyl padló is remek választás, hiszen száz százalékban vízálló, így, ha nedvesség éri, nem változik az alakja és a színe. Ráadásul akkor is alkalmazható, ha padlófűtésünk van.

Konyhában is jól mutat a fahatású burkolat

A konyhában a burkolatot és a bútort is hosszú távra tervezzük, ezért a kettőt összehangoltan érdemes cserélni. Ami a mintákat és a színeket illeti, 2024-ben továbbra is divatos lesz a fa- és a márványhatású fal-, valamint padlóburkolat, és velünk maradnak a természetes színek, mint például a bézs, barna, szürke, fekete és fehér. Az egyszínű padlólapok mellett, természetesen ízlés szerint választhatók kő- vagy betonhatású, márványmintás, illetve fényes, csillogó, úgynevezett graníliás egyszínű burkolatok is. A színek mellett a fénnyel is tudunk játszani: trendi hatást kelt, ha a konyhabútor tetejére vagy aljára szerelünk világítást.

A Praktiker szakértője szerint nincs speciálisan a konyhához kifejlesztett hidegburkolat, mindegyik bírja a magas hőmérsékletet és a párát, ezért akár ugyanazzal a padlólappal boríthatjuk a konyhát, amivel az előszobát és a fürdőt is. Ha pedig fahatású kerámiapadlót választunk, az egész lakás egységes lehet, ami növelheti a tágasság érzetét.